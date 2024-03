Checho Hirane tuvo una tensa entrevista con el matinal Contigo en la Mañana, en la cual dio su versión respecto a lo ocurrió al pasado fin de semana, cuando fue expulsado de una marcha Pro-Palestina en el centro de Santiago.

En la conversación el excomediante incluso tuvo una dura discusión con Monserrat Álvarez, quien lo acusó de haberle faltado el respeto.

Sobre el comienzo, Hirane intentó explicar lo que ocurrió el pasado domingo en Alameda, cuando manifestantes le exigieron que saliera del lugar.

“Yo no iba a la marcha entera, sólo iba a hacer un acto de presencia. Fui para estar e iba a subirme a la moto para irme. Se me acercó un señor de extrema izquierda y me dijo ‘usted no tiene derecho de estar aquí, porque usted no iba a las marchas cuando nos mataban a nosotros"”, indicó.

“No sé con qué derecho se sienten estos señores de, sobre todo de izquierda, que son los principales violadores de derechos humanos en la historia, a criticar a las otras personas”, agregó.

Fue en ese instante en que fue cuestionado por la periodista en estudio: “Es que cuando empieza a empatar empiezan los problemas pues Checho”.

No obstante, aquello hizo estallar al actual animador de radio Agricultura: “Tú no me hables de empate, empatar 3.000 muertes, de los cuales 1.500 eran de un bando en Chile, contra 100 millones de muertes, eso no es empate. Los principales violadores de derechos humanos en el mundo han sido el Partido Comunista”.

“Yo creo que para mantener el nivel de la discusión, es importante no tirar las cartas o decir qué grupo ha tenido más muertos en la historia, porque no vamos a terminar nunca”, respondió Álvarez.

Tenso momento de Checho Hirane

Por su lado, Hirane expresó: “De alguna forma necesitan cancelarme, JC te dijo, parece que tú (Monserrat) no sabías, pero yo tengo un programa hace más de 20 años”.

Esto último, sin embargo, molestó de sobremanera a la animadora: “Sabe qué Checho Hirane, me está tratando con un desprecio que yo encuentro falto de respeto. Yo sé que usted tiene un programa”.

Ante esto, el exhumorista replicó: “Ah bueno, victimízese, victimízese”. Por su lado, la exlectora de noticias aseveró: “No me ningunee, porque es usted el que queda pésimo”.

Luego de unos segundos, Hirane cuestionó: “Me puede decir cuál es la descalificación”.

“Me acaba de decir que yo no tenía idea que usted tenía un programa de radio, y fíjese que yo también sabía que usted fue militar. Entonces no me hable mal, porque usted queda mal”, respondió Álvarez.

El actual locutor, aún enojado, aseguró: “Yo no he tenido la intención de descalificarla a usted, simplemente es una forma de hablar. Conmigo no Monserrat, escúchame, yo trabajo en las comunicaciones, no me vengas con ese jueguito”.

“Si no podemos respetarnos hablando, incluso de nuevo me descalificó. Bueno, yo le pedí que no me descalificara”, concluyó la periodista.

Luego de unos minutos la conversación volvió a un curso más normal, aunque Hirane todavía se notaba molesto por los cuestionamientos de los dos animadores.