Este viernes se estrenó ‘El Antídoto’ de Fabrizio Copano, programa para el cual el comediante habría intentado tener a todos los humoristas que participaron este año en el Festival de Viña del Mar, incluyendo por lo tanto a Javiera Contador.

Sin embargo, ella se excusó de participar, y en su lugar envió un mensaje explicando sus motivos: “Te agradezco, yo sé que me habías invitado presencialmente, pero estoy saliendo menos porque tuve una situación un poco estresante laboralmente. Me imagino que no te enteraste, se enteró tan poquita gente, fue algo muy chiquitito, entonces me quedo aquí”.

“Aprovecho de pedirte disculpas porque sé que tu idea era tener a todos los comediantes que participaron del Festival, más allá del resultado”, sostuvo la artista detrás de la ‘Kena Larraín’. “Cuando le avisé a los chiquillos que yo no iba a ir, se pusieron la camiseta y dijeron ‘si tu no vas, no va nadie. Somos un equipo. No estás sola"”.

Por ello, manifestó, “entiendo que no van a ir, entonces te pido disculpas por eso y a los chiquillos les mando un abrazo porque me parece un gesto súper solidario”, y cerró bromeando con que “tengo un pequeño emprendimiento, está recién partiendo. Se llama ‘Gavino’, son Gaviotas de Platino”.