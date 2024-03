Javiera Contador fue la comediante que menos éxito tuvo en Viña 2024. La actriz no logró convencer al público con su rutina y se ganó varias pifias. Sobre el final del show fue acompañada por sus colegas de Casado Con Hijos, quienes en parte ayudaron a calmar al público.

El pasado martes Fernando Larraín, quien esa noche subió a la Quinta Vergara, habló con el espacio Like Podcast, donde reveló algunos detalles de lo que ocurrió esa jornada.

“Fue una situación difícil. Yo le dije a la Javiera, si la gente está pifiando yo no voy a salir, pero se lo largué de broma”, expuso.

En este sentido, el actor analizó los factores que jugaron en contra de su colega, con quien ha compartido por años en el sitcom.

Javiera Contador en Viña 2024

“No dude en salir al escenario. No había cómo, la Javiera no tenía los elementos, hablaba muy rápido y no se entendían los chistes. A mi me hubiera pasado igual, por algo yo no hago stand up”, recordó.

“Yo cuando salí trataba de mirar a otro lado, tratando de no mirar a los ojos a la gente porque o sino el miedo me come y me da pánico, una experiencia única. Imagínate lo que fue para mis hijos ver que su papá sale y que lo van a hacer trizas”, concluyó.

Hay que señalar que, esa jornada, Javiera Contador debió salir a escena después del impecable show que tuvo Andrea Bocelli.

Aquella noche el público de la Quinta Vergara incluso pidió la Gaviota de Platino para el italiano, pero el galardón no estaba presupuestado, lo que ‘calentó’ aún más los ánimos.