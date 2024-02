Javiera Contador sobre las pifias: "Es parte de la vida de cualquier persona que se dedica a esto"

Este domingo, durante una rueda de prensa en el marco del Festival de Viña del Mar, la humorista Javiera Contador se refirió a su próxima presentación en la Quinta Vergara.

Javiera Contador vivió un complicado momento durante el pasado Festival de Cohihueco en Ñuble, donde presentó la rutina con la que se presentaría en Viña del Mar. Sin embargo, faltando solo un día para su presentación en la Quinta Vergara, la humorista se mostró optimista.

Consultada sobre si se planteó su carrera después de recibir pifias, Contador aseguró que a un deportista jamás se le cuestiona su carrera si, a pesar de irle bien, de repente tiene un muy mal partido. En ese sentido, aseguró que lo que sí se cuestiona es el momento y las circunstancias.

“¿Se pasa bien? No. (…) A mí me afectó bastante, pero no para permitirme dudar de una trayectoria y de todos los shows que he hecho, que con esta rutina o variaciones de esta misma rutina han sido más de 300”, aseguró.

“El primer show que hice después del Festival de Cohihueco me costó caleta. Obvio, porque uno se inseguriza. Y resulta que empezó a fluir, y después de eso vinieron 10 ó 15 más y todo funcionó perfecto”, agregó.

La comediante mencionó que, además, aprovecha este tipo de experiencias para hacer un mea culpa y analizar qué cosas estuvieron bien y cuáles se pueden mejorar.

Consultada sobre si cree que a las mujeres las pifian más que a los hombres, la humorista fue enfática en señalar que estas son”parte de la vida de cualquier persona que se dedica a esto. Creo que le ha pasado tanto a colegas hombres como a colegas mujeres”, aseguró.

Cambios en la rutina

Consultada sobre si realizará cambios en su rutina a partir de lo ocurrido a fines de enero en Cohihueco, la humorista señaló que “Uno va ajustando siempre. La rutina de uno, que yo la vengo trabajando en mi caso hace varios años, igual es flexible porque uno necesita ir acomodando y también sintiendo al público. Entonces siempre hay ajustes”.

En ese sentido sí, confirmó que sí hay ajustes, pero que eso se hace siempre, no solo por ese episodio puntual.

“Y con respecto a la rutina de esta vez, la vez anterior que vine, yo había sido mamá hace poco, entonces hice una rutina muy enfocada en la maternidad”, recordó.

Si bien no dio mayores detalles de lo que incluirá su rutina de este lunes, Contador aludió a que va de la mano con “Seguir adelante, de uno aceptarse quién es, con las pifias que uno tiene, con la cantidad de contradicciones que todas y todos tenemos, con la cantidad de errores que uno comete. Pero seguir adelante. Yo siento que es como, soy lo que soy, a pesar de todo. (…) En general tiene que ver con eso, aceptarse, a pesar de muchos errores. De que uno no es la persona que quisiera ser quizás”.