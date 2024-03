Hace una semana Canal 13 confirmó el fin de su relación contractual con Tonka Tomicic, quien fuera rostro de aquella estación por más de 10 años.

Desde ese entonces han sido bastantes las especulaciones respecto a si Tomicic tendría un futuro en televisión. Lo cierto es que ella misma se encuentra totalmente alejada del medio.

No obstante, el programa Zona de Estrellas reveló en su pasada edición que la exconductora del Festival de Viña del Mar estaría cerca de firmar por un nuevo canal.

Y este sería nada menos que TV+, situación que hace algunos días expuso Patricio Sotomayor en su espacio llamado Tevex.

De acuerdo al espacio de farándula de Zona Latina, una factor que jugaría a favor de Tonka Tomicic sería su amistad con un rostro aquella estación, Raquel Argandoña.

¿Nuevo canal de Tonka Tomicic?

“Es obvio que la Tonka se va a ir a TV+ porque está la Raquel Argandoña y la Raquel Argandoña a la gente que quiere de verdad (la apoya). De hecho a una compañera muy querida, Ceci Gutiérrez, ella llegó a TV+ porque Raquel hizo la gestión”, apuntó Adriana Barrientos, de acuerdo a Tiempo X.

Aquella información fue validada por Hugo Valencia, también cercano a Tonka, quien dejó en claro que la presentadora querría tener un proyecto concreto en pantalla, más allá del dinero.

“Entiendo yo que la razón por la cual Tonka no decidió aceptar la oferta de canal 13, no pasa tanto por lo económico. Yo creo que ella tiene plena conciencia, como figura y como producto televisivo, hoy día no vale lo mismo que hace 7 años que negoció su último contrato con Canal 13″, detalló.

“Entiendo que la gran piedra en el zapato es que Canal 13 no le ofrecía ningún proyecto en concreto. Entiendo que lo que quiere Tonka es trabajar por 10, por 8, no tengo idea pero eso Canal 13 no lo aseguraba”, concluyó.