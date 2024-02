El programa de farándula Sígueme de TV+ analizó los grandes romances de la TV Chilena, como parte de su especial de San Valentín. Uno de estos corresponden a Cecilia Bolocco y Kike Morandé en los 90.

Ambos fueron animadores del programa Viva el lunes, uno de los más exitosos en la TV de ese entonces, y por mucho tiempo se especuló respecto a su relación.

En esta ocasión Carla Ballero y Daniella Campos, panelistas del espacio de farándula, entregaron algunos detalles de aquel vínculo.

“Lo pasaban bien. Es que me acuerdo de una historia que me contó el Kike, pero no la puedo contar. Me acordé porque es muy divertido lo que le hizo una vez a la Cecilia. No, es que me va a matar si lo cuento”, indicó Ballero.

Kike Morandé y Cecilia Bolocco

“Mira, lo único que yo sé, lo que sí sé… es que es verdad lo que dice. Lo pasaban muy bien juntos. Y ella, a puertas cerradas, es como ella es en realidad”, agregó Daniella.

Para Ballero, ambos se potenciaron bastante en el periodo en que estuvieron juntos.

“Porque la Cecilia es una mujer súper relajada, hiper relajada. Y con el Kike, claro, se encontraron dos potencias. Lo pasaban muy bien (…) El Kike fue muy feliz, estuvo súper enamorado de ella”, indicaron.

Hay que señalar que, hace algunos años, Cecilia Bolocco se casó con el empresario José Pepo Daire, quien ha criado a Máximo Menem Bolocco.