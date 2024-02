Pincoya se pronunció respecto a la reciente acusación de Carolina Eltit, su exmánager, quien afirmó que demandaría a la exchica reality por el no pago de honorarios.

La ahora participante de Top Chef VIP fue contactada desde el programa Que te lo digo, de Zona Latina, de la misma forma en que su exrepresentante lo fue, para así conocer ambas partes de la historia.

“Se van a realizar (los pagos), lo que pasa es que a ella se le envió un correo, no se lo envié yo, se lo envió la agencia con la que yo estoy trabajando, y a lo mejor ella no recibió el correo nomás, entonces, igual hubo como malos entendidos por parte de ella”, expresó Pincoya en un audio expuesto en el show.

Pincoya respondió a la acusación de su exmánager

“De repente los correos pueden llegar a otras bandejas, me imagino, y por ahí ella no lo vio, pero eso no quiere decir que yo no le voy a cancelar a ella. Si yo no le hablo, es para no generar más controversia nomás, ‘dime que te dirés’, o que ella me diga algo”, continuó Jennifer.

“Es para que ninguna de las dos nos dijéramos algo que después podamos salir más perjudicadas. Es por eso que yo he mantenido la distancia, pero no por mala onda yo con ella. Igual yo creo que es un poco de cariño también. Cuando uno le tiene cariño a alguien, independiente de que no te lleves bien con esa persona, evitas este tipo de conflictos”, prosiguió la exfinalista de Gran Hermano

“Si quiere hacerme una demanda que lo haga, si sus pagos van a estar, lo que pasa es que yo no le puedo transferir. Ella tiene que contestar el correo que se le mandó, pero nada más que eso, si yo no me voy a arrancar“.

“Yo sé que ella me hizo el contrato y me hizo algunas gestiones, obviamente eso tiene que ser cancelado como corresponde”, cerró la oriunda de Chiloé.