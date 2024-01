Tal como se había visto en el adelanto de este lunes de ‘Como la vida misma’, después de ocho meses del comienzo de la teleserie, finalmente Carol (Octavia Bernasconi) y Bruno (Andrew Bargsted) se dieron su primer beso, esto después de varios capítulos de dudas entre ambos.

Pese a que el personaje de Bargsted le había confesado sus sentimientos a la hija de Sole hace varios episodios, esta no había admitido lo mismo debido a que se encuentra embarazada y el joven no es el padre.

No obstante, en el capítulo de este martes, finalmente Carol le confesó a Bruno que se siente atraída por él tras una discusión en su casa en medio de una ficticia Navidad: “¿Qué quieres que haga si no puedo dejar de pensar en ti? No quiero estar lejos de ti, no quiero perderte (…) Lo único que sé es que no quiero tenerte fuera de mi vida ni yo estar fuera de la tuya ¡Sí, te quiero como algo más que un amigo!“, le declaró a los cuatro vientos.

La confesión dio paso a que el personaje de Bruno la besara por primera vez. Y aunque para algunos televidentes este momento era muy esperado hace tiempo, a varios no les cayó nada bien, debido a los maltratos y manipulaciones que ejerció la joven sobre él anteriormente.

Como era de esperarse, los seguidores de ‘Como la vida misma’ se manifestaron fieles a su estilo en redes sociales.

tengo una rabia TERMINA CON EL BESO D ESTE PAR TE ODIO MARTES SIEMPRE TE ODIÉ#comolavidamisma pic.twitter.com/Rdhlaln9jv — 🗑️⭒🪩🍂 (@sentirnoss) January 31, 2024

No era suficiente con la pareja horrible del caco y la caca (romina), ahora también tenían que forzar una relación entre carol y el chillon de bruno. La única pareja que salva es el thiago con joselo 🥱#ComoLaVidaMisma — 𝑃𝑎𝑧𝑢 ❀ (@adipacita) January 31, 2024

Nos venden el beso del Bruno y la Carol como algo "awwww😍" y en verdad estamos todos como "ewwww 🤢" jajsjs #ComoLaVidaMisma — Fer Tapia (@FerTapi23567538) January 31, 2024

La Carol: si Bruno me gustas "ahora" después de tratarte como el orto de perno, hacerte mil weas que terminaras con tu polola, de decirte que jamás estaría contigo, ahora me gustas porque nadie me pesca porque estoy embarazada #comolavidamisma — im_cate (@catedrymsdale) January 31, 2024

Mi honesta reacción ante toda la escena entre Karol y Bruno #comolavidamisma pic.twitter.com/xf9iE6LzOj — KillerQueen♡ (@MeryDaviss) January 31, 2024