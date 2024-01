A comienzos de la semana recién pasada, la animadora de televisión Raquel Argandoña fue internada de urgencia en la Unidad de Tratamientos Intensivos de la Clínica Alemana luego de un viaje a México.

La comunicadora y exactriz debió ser hospitalizada debido a una obstrucción intestinal severa, que pese a los esfuerzos le significó ser intervenida de urgencia.

Argandoña actualmente se encuentra de regreso en casa, pero aun lejos de las pantallas de su programa “Tal Cual”, por lo que su amiga y compañera Paty Maldonado entregó un conciliador mensaje a sus seguidores: “Primero que todo vamos a partir saludando a la veterana que ya está en la casa. Estamos muy contentos porque la parte de gravedad, que fue lo más complicado, ya pasó. Se salvó la veterana, una vez más, y es portada de los diarios”.

A lo que agregó una infidencia, donde Raquel le aseguró que se replantearía su vida: “Dijo que no va a tomar las cosas como hasta hoy día, que va a dejar de viajar mucho, que no quiere seguir trabajando tanto”, no obstante, admitió no creerle nada, además de recordar el accidente automovilístico que vivió ella.

Cabe mencionar que esta no es la primera intervención de este tipo que vive Raquel Argandoña, puesto que en 2021 también pasó por lo mismo, razón por la que buscaba evitar la cirugía ahora.