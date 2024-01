Kieran Culkin se llevó el Emmy en la categoría a ‘Mejor actor en serie dramática’, dejando sin el galardón al chileno Pedro Pascal.

Culkin logró la nominación por su personaje de Roman Roy en la serie Succession, el cual también lo hizo ganar el Globo de Oro, además de los pasados Critics Choice Awards.

Por su lado, Pascal había logrado la nominación por su importante trabajo dando vida a Joel Miller en The Last of Us, serie que protagonizó con Bella Ramsey.

En la instancia el actor, hermano de Macaulay Culkin, se mostró bastante emocionado, enviando un mensaje al elenco de la serie y su familia.

Kieran culkin venceu como melhor ator, beijou seu pai na série e ainda pediu mais um filho à sua esposa! 😂😂😂 succession #Emmys pic.twitter.com/4joYeIDpd7 — Tiago Pereira (@QueriaSerVJ) January 16, 2024

“Los quiero mucho a todos, de verdad, especialmente a quienes son parte del elenco de la serie. No quiero que me echen (ríe), sólo agradecer a directores, guionista y showrunner de Succession“, indicó al borde de las lágrimas.

“Gracias a mi madre por darme la vida y una niñez que fue genial (…) y por por último a mi esposa, gracias por compartir tu vida conmigo y darme dos lindos hijos”, agregó.

Hay que señalar que, tras esta premiación, Pedro Pascal se concentrará en las grabaciones de la segunda temporada de The Last of Us, que parten en febrero.

Asimismo, la temporada de premios en Hollywood terminará con la entrega de los Óscar, que se llevarán a cabo el próximo 10 de marzo.

Las nominaciones finales se darán a conocer el 23 de enero, con el documental chileno La Memoria Infinita esperando por ser finalista.