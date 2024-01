Este 15 de enero finalmente se transmitirá la ceremonia de los Premios Emmy 2024, en donde Pedro Pascal vuelve a tener protagonismo.

Esto debido a que el actor chileno, naturalizado estadounidense, competirá en tres categorías, mérito a un 2023 bastante importante.

Estas son:

– Mejor Actor en serie dramática, por su interpretación de Joel Miller en “The Last of Us”.

– Mejor Actor invitado en serie de comedia, por haber participado en “Saturday Night Live”.

– Mejor Narrador, por haber dado voz al documental “Patagonia: Life on the Edge of the World”.