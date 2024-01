El actor chileno-estadounidense Pedro Pascal, fue una de las celebridades más esperadas en los Globos de Oro este año, pero un detalle de su aspecto llamó la atención y causó preocupación entre sus fanáticos, estaba usando un cabestrillo.

Resulta que Pascal apareció en la alfombra roja de la premiación y en la ceremonia con una aparente lesión en su brazo derecho.

Días atrás, ya se sabía que el actor estaba lesionado, puesto que en algunas imágenes de año nuevo ya se le había visto utilizando este soporte en el brazo.

Finalmente, el actor despejó las dudas en la instancia previa a la premiación. Primero, comenzó a circular un video donde Pedro Pascal responde a una fan que le preguntó que le pasó: “Me sacaron la cresta”, dijo en tono de broma.

Sin embargo, instantes después respondió a otra persona, revelando que había sido un accidente. “Me caí. Tengan cuidado, le puede pasar a cualquiera”, comentó el actor.

"It can happen to anybody."

Pedro Pascal, who showed up to the Golden Globes red carpet with his arm in a sling, said his injury was caused by a fall. pic.twitter.com/ZpLgrNeXWI

— The Associated Press (@AP) January 8, 2024