Corría el año 1989 y los primeros episodios de la serie “Baywatch, guardianes de la bahía”, llegaban a la pantalla chica. El equipo de apuestos salvavidas corriendo en cámara lenta con sus trajes de baño rojos a punto de salvar a los bañistas se marcaron en la retina de la audiencia.

Pero no solo resultó ser una serie televisiva de gran éxito, sino que también un perfecto trampolín a la fama para actores como Pamela Anderson, David Hasselhoff y Jason Mamoa. No obstante, junto a ellos también estaba la actriz Nicole Eggert, quien interpretaba a Summer Quinn en Baywatch.

Desde el fin de la producción en 2001, solo algunos de los “salvavidas” continuaron en el cine, pero Eggert no fue una de ellas. La artista se abocó a su trabajo en papeles menores en series.

Sin embargo, la actriz vuelve a hacer noticia a varios años de aquello con una sorpresiva noticia para sus fanáticos: fue diagnosticada con cáncer de mama.

La artista reveló la información en conversación con People: “Cáncer de mama de carcinoma cribiforme en estadio 2 a principios de diciembre de 2023”. Sus sospechas comenzaron cuando comenzó a subir de peso súbitamente y haber sentido un “dolor terrible” en su mama izquierda en octubre pasado.

Inicialmente, pensó que se trata de síntomas relacionados con la menopausia, debido a su edad, 51 años, sin embargo, cuando se realizó un examen de autodetección notó un bulto en su seno, lo que la llevó a consultar con un especialista: “Realmente palpitaba y dolía (…) mi médico de cabecera y me dijo que tenía que ir inmediatamente a que lo revisaban. Pero el problema era que no podía conseguir cita. Todo estaba lleno. Así que tuve que esperar hasta finales de noviembre para que me lo hicieran”.

Fue así que recién en diciembre del año pasado se enteró del diagnóstico, lo cual la ha mantenido preocupada, según sus palabras, puesto que tiene dos hijas, de 12 y 25 años, de quien ella es su única familia.

“Tengo una niña de 12 años en casa de la que soy la única cuidadora. No tengo familia. No tengo nada”, aseguró a People la ex Baywatch, Nicole Eggert. Por lo mismo, un grupo de amigos creó una causa en GoFoundMe para recaudar fondos para su tratamiento y para su familia.