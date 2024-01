Luego de que se desatara la voraz ola de violencia en Ecuador, la que comenzó con el secuestro de periodistas del canal ecuatoriano TC en vivo, varios canales de televisión chilenos han debatido sobre el tema con expertos en la materia, tal es el caso de CNN Chile que invitó a la conversación al expresidente de dicho país, Rafael Correa.

Fue así que durante esta mañana la periodista chilena Mónica Rincón le consultó sobre su responsabilidad en los hechos de violencia, invitándolo a hacer un mea culpa, luego de que este asegurara que el “el crimen organizado ha crecido y se ha infiltrado” en los últimos seis años, es decir, después de que él dejó la presidencia.

“Expresidente, es deber poner todos los antecedentes ante la opinión pública y recordar que usted está dando su opinión y también hemos presentado el de otros analistas de Ecuador que recuerdan que usted fue condenado por la justicia de su país por el caso sobornos“, le dijo Rincón, recordándole que durante su administración el mismo estuvo implicado en casos de corrupción.

A ello, la periodista agregó: “Usted habla de solo siete años y quiero preguntarle por que eso incluye al gobierno que lo sucede de Lenin Moreno y a Guillermo Lazo, que no alcanzó a completar su mandato. Muchos analistas dicen que es imposible que el crimen organizado en solo seis años se infiltre al nivel que se ha infiltrado ¿Usted no asume también una responsabilidad?“.

Apenas terminó, Correa le respondió con una sonrisa sarcástica: “Créame que ni siquiera me da rabia, me da tristeza escuchar su pregunta”, le lanzó el exmandatario de Ecuador. “Si quiere contextualizar, pues contextualice, y entonces diga que esa sentencia, por el caso sobornos… ¿La ha leído señorita? Porque ese es también su deber como periodista”, le cuestionó.

“Un periodismo serio jamás haría referencia a una sentencia tan ridícula”, catapultó Correa. “Por supuesto que la he leído expresidente”, contestó Rincón, a lo que el exmandatario le preguntó con notoria sorna: “¿Por qué me condenaron?”.

“Lo condenaron por el caso soborno y la pregunta, además… esto no es una prueba de conocimientos, estamos contextualizando”, le apuntó tras ser interrumpida.

Haciendo oídos sordos a la respuesta de Rincón, Correa replicó ofuscado: “¡Me condenaron por influjo psíquico (…) yo me siento ofendido porque usted tiene el deber de investigar esa brutal persecución política!”, dijo en referencia a la condena.

Pero el cruce entre la periodista y el expresidente ecuatoriano no se detuvo ahí y de hecho se trasladó a las redes sociales. En Twitter, el exmandatario publicó una captura de la sentencia con ciertos párrafos resaltados, junto a la que escribió: “Chile querido: La «sentencia» que la entrevistadora de CNN no había leído”.

A ello Mónica Rincón le respondió: “Ex Presidente: Ud puede tener su opinión sobre la sentencia, yo ni siquiera manifesté la mía. Lo que no puede tener es fuero para faltar a la verdad: tal como le dije en pantalla, SÍ leí su sentencia y me referí a los hechos como la sentencia los describe, cómo una condena por corrupción”, cerró.

Ex Presidente: ud puede tener su opinión sobre la sentencia, yo ni siquiera manifesté la mía.

Lo que no puede tener es fuero para faltar a la verdad: tal como le dije en pantalla SÍ leí su sentencia y me referí a los hechos como la sentencia los describe, cómo una condena por… https://t.co/knYPEMebSR pic.twitter.com/w6OyWtjPyp

— Mónica Rincón González (@tv_monica) January 10, 2024