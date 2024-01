Mientras esperaba a entrar a la casa de su familia en su país natal, la conductora de televisión Yamila Reyna fue víctima de un violento asalto del cual resultó con diversas lesiones, además de perder preciados recuerdos de su padre, Daniel Humberto Reyna, quien falleció el 2017 a causa de un cáncer.

Según relató la animadora de TVN en el matinal del mismo canal, el asalto habría ocurrido a eso de las 14:00 horas de la tarde, en un barrio “tranquilo”, pero mientras esperaba porque le abrieran la puerta para ingresar a la casa “Uno de ellos se bajó y la reacción mía fue gritar para que alguien me ayudara”, contó.

“Pero al ser una calle muy tranquila no salió nadie, y bueno, el “motochorro” que estaba arriba de la moto aceleraba para que no se escucharan mis gritos”, detalló.

Tras ello comenzaron a tirar de la correa de su cartera, la cual llevaba cruzada, en ese momento cayó al suelo y debido a que se aferró a sus pertenencias terminó siendo arrastrada por los delincuentes: “Me veo en el suelo para pelear con esta persona, y le veo la cara, y estaba realmente sacado (enojado). Me miraba con odio y me arrastró por el pavimento, por eso me lastimó”.

“Cuando le vi la cara dije: ‘Voy a soltar esto’, porque tenía miedo que sacara un arma y lamentablemente se fueron. No tuve tiempo de reaccionar“, sumó.

Sin embargo, de acuerdo al relato de Yamila Reyna, su tristeza no se debe a la pérdida de sus pertenencias, sino que al robo de su teléfono, puesto que en él tenía recuerdos de su padre fallecido: “Se llevaron varias cosas que para mí no tienen valor, pero se llevaron el teléfono donde tenía los últimos mensajes que me había dejado mi papá en un grupo familiar”, contó.