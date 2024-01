Desde su estreno en el 2002, American Idol se convirtió en todo un semillero de grandes artistas, tal fue el caso de Kelly Clarkson y Jordin Sparks, sin embargo, detrás de escena el productor de programas de talento, Nigel Lythgoe ejercía agresiones sexuales contra la cantante y bailarina, Paula Abdul.

De acuerdo a DW, la artista interpuso una demanda en contra del cerebro del show de talentos este fin de semana, donde lo acusa de haberla agredido sexualmente en dos ocasiones.

El inglés, que también estuvo detrás del popular So You Think You Can Dance, habría negado las acusaciones, sin embargo, Abdul aseguró haber sido acosada por él y otros directivos de American Idol mientras fue jurado del programa desde el 2002 al 2009.

Sumado a ello, la ex coreógrafa de Janet Jackson, acusó haber sido discriminada en términos de salario, además de “ser objeto de constantes burlas, intimidación, humillaciones y acoso de parte de importante directivos, agentes y empleados”.

“Por años, Abdul guardó silencio sobre las agresiones sexuales y el acoso de Lythgoe por miedo a hablar en contra de uno de los productores más conocidos de concursos de televisión, lo que fácilmente podría dañar su carrera”, versa la demanda.

Sin embargo, con el transcurso de las horas nuevas víctimas de Nigel han salido a la luz. De acuerdo a TMZ dos concursantes del programa de telerrealidad, “All American Girl”, también habrían sido agredidas y acosadas sexualmente por el productor.

Según el medio estadounidense, las mujeres aseguran que en repetidas ocasiones Nigel Lythgoe llegaba al set y a la zona de vestuarios cuando llevaban trajes de baile y les “manoseaba el trasero”. No obstante, TMZ apunta que la demanda a la que tuvieron acceso las víctimas denunciaron de manera anónima a un “John Roe N.L.”, usando las siglas del nombre del productor.