La modelo trasandina indicó que si bien agradece su paso por este tipo de programas, hoy en día está enfocada en otras áreas.

Tal como consigna Página 7, además de su faceta como influencer, por estos días protagoniza la cuarta temporada de su webserie Malena y Sofía.

“La verdad es que yo los realities los recuerdo con mucho cariño porque fueron el puntapié mío en Chile”, señaló en conversación con el citado portal.

“Gracias a eso, mucha gente me conoció. Gracias a los realities tuve mis primeras inversiones, mis primeros capitales“, agregó.

“Siempre tuve muy claro que era mi primer paso y que de ahí venía todo el trabajo para construir una carrera, para tomar esos capitales e invertirlos en mi arte”, sostuvo.

A su vez, afirmó que ha rechazado varias ofertas para volver a los reality shows, asegurando que su idea es la de desarrollar su faceta como actriz y conductora.

“Sabía que era para una vez, que era para una etapa. Por eso es que me han ofrecido mucho y siempre he dicho que no, porque tenía muy claro que quería desarrollarme como animadora, como actriz, en la moda”, mencionó al citado medio.

Pese a que no tiene intenciones de volver al formato, de igual manera recuerda con cariño su paso por Pareja Perfecta de Canal 13, programa en el que alcanzó el segundo lugar.

“Pareja Perfecta ya lleva más de diez años y la gente se acuerda. Me dieron mucho cariño”, remarcó.

“Yo estoy en Chile, logré una familia. Este país lo siento mi casa y es gracias a eso, entonces lo recuerdo con mucho cariño”, puntualizó.