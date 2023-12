Daniela Aránguiz, exesposa del “Mago Valdivia”, se refirió nuevamente al interior de Tierra Brava sobre su matrimonio, el quiebre con el jugador y cómo conoció a Luis Mateucci.

En la nueva edición de “Sin editar”, el espacio de Pamela Díaz y Botota, la exchica Mekano dijo que Jorge le fue infiel más de 30 veces.

En la instancia, Daniela también reconoció que con Luis se conocieron hace tres años, cuando ella aún estaba cansada con Valdivia.

“Con Luis teníamos mensajes por Instagram, pero así como muy amigos, hace tres años”, indicó. Todo comenzó cuando estaba viendo un reality donde participó Mateucci, por lo que decidió hablarle por mensaje y decirle que un supuesto Instagram falso con su nombre le estaba hablando.

“Quería hablar con él, estaba casada pero no muerta, yo vivía en Dubai y él en España. A mi ex no me lo cagué, fue un coqueteo nada más”, dijo Daniela.

Daniela: “Se portaron mal conmigo”

Tras su comentada separación, dijo Aránguiz, un día se percató de que Luis estaba en Chile, por lo que se dio la oportunidad de conocerlo.

“Esta es mi oportunidad para portarme mal, ya que se portaron mal conmigo”, aseguró.

Consultada por Pamela Díaz sobre cuál el número de veces que Jorge Valdivia le fue infiel, Daniela indicó “más de 30”.

Luego de esto, señaló que invitó a Luis a salir y él aceptó. Así comenzó la relación que, según ella misma indicó, duró hasta antes de entrar al reality, ya que “para entrar al reality hay que terminar”, sin embargo, dijo que no sabe qué pueda pasar al interior del encierro, el que recordemos ya se encuentra en su etapa final y tiene un desfase de cerca de tres semanas.

Sobre la relación que tuvo Mateucci con la Chama al interior del reality, Daniela manifestó creer que por parte de ella fue verdad, pero que no así por el lado del argentino.