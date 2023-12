Fue hace algunas semanas, en el estelar El Purgatorio, se revivió la historia entre Ernesto Belloni y Daniel ‘El Poeta’ Ponce, la cual tiene relación con la supuesta promesa que el comediante hizo años atrás al joven, relativa a una casa que le compraría en caso que su película fuera un éxito.

Ponce tuvo una aparición en el espacio de Canal 13, donde indicó: “Vengo aquí a verlo en su última morada, no como yo, que sigo viviendo donde siempre ya que hay alguien que nunca me compró la casa”.

“Usted dijo que si la gente iba al cine a ver la película, me iba a regalar la casa. Yo fui a verla, había gente, ¿entonces usted está mintiendo o yo soy tonto?”, añadió a modo de broma.

Fue en una entrevista con La Cuarta que Belloni se refirió a este tema, despejando dudas. En este sentido, confirmó que sí hubo una promesa, que surgió hace décadas en Morandé con Compañía, pero no se lograron los montos en ese entonces.

Belloni y El Poeta

“Eso surgió porque yo hice una película de cine, en la que él también trabajó. Estábamos en el programa del Kike. Y el Kike dice ‘¿qué le vas a regalar a tu compadre para el matrimonio?”, indicó.

“Y yo le dije, no sé, no me acuerdo, una tele de color, un plasma, que había en ese tiempo. Y me dice ‘noo, pero es tu compadre, yo le voy a regalar la cocina’. Y ahí dije ya ‘yo le voy a regalar la casa’”, añadió.

“siempre y cuando, como estábamos haciendo la película, pero sólo Si llegamos a los 500 mil espectadores. Ahí le regalamos altiro la casa. Y llegamos a 300 mil. Entonces no correspondía. No quedaba plata”, concluyó.

También confesó que la historia de la casa se transformó en una especie de broma entre ambos, para rutinas en TV.

“Sale El Poeta gritando ‘la casa, la casa’. Y jugamos un poquitito. Y ahí dice ‘me la regaló mi compadre’ y la gente aplaude. Pero después aclara que se la regalé en Chaitén, donde estaba la hueá del volcán. O en Temuco, donde habían quemado unas casas”, aseveró.