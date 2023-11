Dos icónicos nombres del extinto Morandé con Compañía fueron los que participaron como invitados en el espacio televisivo de Canal 13: Paty Cofré y Ernesto Belloni.

Como es habitual entre quienes visitan el programa conducido por Nacho Gutiérrez, ambos escucharon los “obituarios” que prepararon Daniela “Chiqui” Aguayo y Luis Slimming.

Fue en ese momento en el que apareció sorpresivamente Daniel Ponce, quien se hiciera conocido como el Poeta. “¿Aquí se sacó la chucha el Karol Dance?”, preguntó de entrada, desatando la risa de los presentes.

“Vengo aquí a verlo en su última morada… no como yo, que sigo viviendo donde siempre ya que hay alguien que nunca me compró la casa”, mencionó Ponce con una sonrisa cómplice.

“Usted dijo que si la gente iba al cine a ver la película, me iba a regalar la casa. Yo fui a verla, había gente, ¿entonces usted está mintiendo o yo soy tonto?”, añadió.

“No me responda porque usted está muerto. Buen viaje don Che, me dicen el Poeta no porque sí, así que me despido con una paya”, continuó.

“Ayer pasé por tu casa, qué bueno que tení una. Don Che, lo quise como un padre, vuele alto, don Che… tu mare”, lanzó ante la risa de los invitados.

Luego de lanzarle un palo a la Chiqui, diciéndole que leyó mejor que ella, el Poeta se retiró del set bajo los aplausos del público.

Recordemos que la promesa de la casa para el Poeta surgió tras el estreno de Che Kopete, la película de 2007.

Pocos después de su debut, Belloni le prometió a Ponce que si la cinta alcanzaba los 500 mil espectadores, le regalaría una casa. Sin embargo, todo quedó en nada ya que el filme superó sólo los 220 mil boletos.

“Yo lo siento harto, pero hicimos una apuesta y lamentablemente no llegamos a la meta trazada. A mí me da mucha lata, ya que siempre creí que lo lograríamos”, comentó Belloni ese año a La Cuarta.

“De acuerdo a como se estaban dando las cosas, pensé, incluso, que superaríamos los 500 mil espectadores”, sostuvo el comediante, asegurando que incluso perdió dinero por la película.