Nicole Block fue la última eliminada de Tierra Brava, luego de haber perdido la prueba física frente a la Guarén (Valentina Torres). En el encierro, la actriz recordó supuestas malas actitudes que sufrió en el set mientras grababa la teleserie Tranquilo Papá (Mega).

Durante varias ocasiones Block ha dejado entrever que, en ese entonces, recibió malos tratos de Pancho Melo mientras se llevaba a cabo la producción.

“Me echó del set una vez porque metí ruido porque me tropecé cuando dijeron ‘acción’, le fui a pedir disculpas y me dijo ‘sale’. Es un déspota, se cree que es de otra raza”, indicó en el reality de Canal 13.

“Eso hubiese pasado el día de hoy el tipo no tiene pega, cachai. Pero lamentablemente pasó hace 8 años atrás donde las cosas eran muy distintas y nada qué hacer. ¿Pero sabes qué? Lo agradezco porque seguiría pegada en el mundo de las teleseries que no es algo que me interese mucho”, profundizó en entrevista con Tiempo X.

Respuesta a Nicole Block

No obstante, durante este miércoles un actor de aquella ficción negó las acusaciones de la artista. Se trata de Christian Venegas, exFusión Humor, quien tuviera una breve aparición en esa teleserie.

En concreto, el intérprete respondió a una publicación de redes sociales sobre el tema, asegurando que la “mala energía” venía de parte de Nicole Block.

“Participé con un pequeño personaje en esa producción y esto es falso. La mala energía la generaba ella por su falta de conciencia y trabajo grupal”, indicó el comediante.

“No deslegitimizo lo que ella sintió, pero doy fe que era generado por su actitud”, añadió.

Hay que señalar que, tras su eliminación, Nicole Block dejó abierta la posibilidad de retornar al repechaje de Tierra Brava.

“Frustrada cero, yo la verdad es que soy nula para las cosas físicas. Estoy muy orgullosa de mi misma”, indicó en la oportunidad.