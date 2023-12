En el último capítulo de La Cabaña, el ‘docushow’ de Mega conducido por Karen Doggenweiler, José Miguel Viñuela reveló una curiosa y emotiva anécdota que involucra a su amiga Javiera Suárez, periodista chilena que falleció el 2019 a causa de un melanoma (cáncer).

El animador, en medio de un almuerzo junto a los otros integrantes del capítulo, contó una historia de carácter ‘paranormal‘ que vivió tiempo atrás, relacionada con la comunicadora y su viudo, Cristián Arriagada.

“Cuando la Javi Suárez estaba viva dijo ‘algún día si yo me muero, yo me voy a manifestar como una mariposa‘, que le encantaban”, partió señalando Viñuela en la mesa.

José Miguel Viñuela y su historia con Javiera Suárez

“Después se murió durante el año (2019) y un año después (2020), hicimos una comida en la casa de Cristián”, continuó el rostro televisivo.

“Estábamos comiendo todos de noche y no me vas a creer, pero estábamos comiendo y de repente apareció una mariposa de este volao (haciendo un gran círculo con sus manos) y se me pone en el brazo, en la noche”, expresó José Miguel.

“Mi señora dice ‘la Javi’, y todos (asiente) ‘efectivamente’. Nos acordamos de lo que nos había dicho en algún asado un año antes”, relató el conductor.

Javiera Suárez falleció el 12 de junio del 2019 tras años luchando contra un agresivo cáncer. En marzo del 2016, cuando la periodista tenía seis semanas de gestación, fue diagnosticada de un cáncer de piel grado 4, el que luego se extendió a su hígado, huesos, pulmón derecho y mama derecha.