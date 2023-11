Junior Playboy sufrió una severa infección en su ojo derecho por un descuido en Tierra Brava. El hombre indicó que debió recibir asistencia médica debido a intensos dolores.

De acuerdo a un avance del reality de Canal 13, el propio participante indicó que todo inició en el último cara a cara, cuando se puso unos lentes de contacto.

“El accidente del ojo fue cuando hicimos el ‘Cara a cara’ y me puse los lentes de contacto para jugar con ‘Thor’ Me puse los lentes, mi traje y me pintaron”, indicó.

“Al otro día desperté como con una sensación que tenía como una piedrita en el ojo, pero hasta ahí podía ver bien”, agregó.

Problema de Junior Playboy

No obstante, la situación se puso peor cuando, durante esa tarde, Junior realizó una fogata junto a Angélica Sepúlveda.

“Hicimos el fuego por la tarde con la Angélica, empecé a hacer fuego, soplando dentro del tarro con humo para que le llegara más fuego, y se llenó de humo (…) ahí empeoró”, señaló.

Luego de haber pasado una muy mala noche, de acuerdo a lo que él mismo sostuvo, fue llevado hasta un centro asistencial en Perú.

“A la mañana siguiente me llevaron a la clínica; lo bueno es que después me inyectaron, me limpiaron y después me dieron una buena atención aquí (…) úlcera en un ojo, al medio del ojo”, señaló.

Hay que señalar que, tras el incidente, Junior Playboy indicó que no volverá a usar lentes de contacto en el programa.