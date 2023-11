En un nuevo capítulo de Tierra Brava se emitió una actividad donde a los concursantes se les enseñó a extraer miel de abejas, pero también estaba la posibilidad de realizar un baño de abejas, desafío que Pamela Díaz aceptó.

Luego de que los apicultores ubicaran a la abeja reina en el pecho de “La Fiera” dentro de un tubo, poco a poco las más de 30 mil abejas comenzaron a situarse en el pecho de la participante.

La tranquilidad de Pamela Díaz sorprendió a sus compañeros, quienes le preguntaron cómo se mantenía tan pacífica, puesto que tiene cierta aversión con los animales. “Me encantan las serpientes y todas estas cosas estúpidas”, aseguró a sus compañeros en referencia a los insectos.

No conforme con todas las abejas que llenaban su pecho, la “Fiera” pidió que también pusieran algunas en su cuello, lo que le habría significado un doloroso percance. “Me picó en el cuello”, se quejó.

Tras quitarle el ‘traje de abejas’, Pamela Díaz contó: “No me gustan los animales, me dan miedo, me cargan, pero me encantan las serpientes. Esto ya lo había hecho antes con traje, que no es lo mismo. Por eso ahora fue muy entretenido”, aseguró.

La concursante, que incluso pidió que la fotografiaran para el recuerdo, aseguró que lo más llamativo fue el zumbido: “El ruido me pareció muy interesante, porque era tan fuerte que no escuchaba a nadie, y es rico estar aislada”.

Sin embargo, reveló que sufrió la picadura de seis abejas: “Me picaron seis, dos veces en la garganta, eso me dolió igual”, admitió.

Pese a que el programa recién mostró esta interacción de Pamela, la participante se encuentra hace unas dos semanas fuera del encierro. Aunque no se ha revelado si la razón corresponde a eliminación o renuncia, fuertes rumores han señalado que “La fiera” podría reingresar a Tierra Brava.