Pese a que el canal les pidió repetir lo que ya hacían en Via X, el actor contó que el nivel de censura los llevó a un punto en que solo querían que terminara el contrato.

El actor detrás del mítico Don Carter, Juan Alcayaga, reveló recientemente que el paso de La Dimensión Rossa por TVN no fue tan positivo como se vio en pantalla. El personaje se reunió con Iván Arenas (Profesor Rossa) y Claudio Moreno (Tutu-tutu) luego del gran éxito de La Mansión Rossa.

Por el año 2012, el programa de humor de Via X se trasladó al canal nacional con un nuevo nombre, pero con los mismos personajes y dinámicas, no obstante, Alcayaga afirmó que “fue lo peor que nos pudo pasar”.

“Teníamos contrato por un año, nos pagaron super bién y (nos decían) ‘hagan lo que ustedes hacían allá"”, les habrían indicado en referencia a La Mansión Rossa, el que iba en horario prime y con chistes subidos de tono, según contó en Not News.

Pero el cambiarse a la señal abierta les pasó la cuenta, puesto que comenzaron a ser censurados: “El problema no era el equipo de trabajo, era que había como seis personas hacia arriba (que revisaban los guiones) y llegaban los libretos todos tarjados”, reveló Don Carter haciendo referencia a todas las anotaciones que recibían.

Fue tal el nivel de censura que recibieron que incluso llegó a un momento bastante insólito. “Siempre nos juntábamos con el profesor Rossa en un bar supuesto que se llamaba ‘el gollete tenso’ (en referencia a la garganta)”, donde se juntaba con el personaje de TuTu-tutu.

Pero cuando hicieron la escena les llamaron la atención: “(Les dicen) No, paren, paren, paren, no digan ‘gollete tenso’, pero si siempre lo hemos dicho, ‘no, pero ahora no más"”, cuando el actor intentó refutarlos, Iván Arenas lo calmó y le sugirió cambiar el nombre.

“Profesor, lo espero en la Pezonera”, habría dicho en el diálogo, ante lo que nadie reclamó. Tras esto pidieron explicaciones y les revelaron que a la esposa de un gerente no le agradaba la palabra “gollete”. Después de este episodio, Don Carter aseguró que “mirábamos el calendario y decíamos ‘¿Cuándo terminamos?"”.