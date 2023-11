Tras interpretar a Emiliano Betancourt en Demente, donde compartió elenco con Benjamín Vicuña y Paz Bascuñan, Gonzalo Valenzuela anunció su retorno a la pantalla chica en el mismo canal.

Fue en 2021 que el actor retornó de Argentina para interpretar al hermano menor de Teresa (Bascuñan) y Flavia (Patricia Rivadeneira) en la galardonada teleserie nocturna de Mega, sin embargo, ahora retornaría a la vespertina del canal, es decir, Como la vida misma.

En conversación con Zona de Estrellas, el actor habló sobre su reciente matrimonio con Kika Silva y de su regreso a la actuación: “Al parecer, voy a entrar ahora a una teleserie que están dando, me voy a meter a hacer un personaje. Ya está al aire”, dejó entrever.

“(Es en) Mega, ahí es donde están las teleseries, Mega la lleva. No (será Generación 98), es… no sé si lo puedo decir”, dijo sin revelar mayores detalles, no obstante el canal tiene solo dos producciones al aire: Generación 98 y Como la vida misma, por lo que todo indica que será la segunda.

El matrimonio secreto de Gonzalo Valenzuela y Kika Silva

Hace dos semanas el actor y la modelo revelaron a través de sus cuentas de Instagram que contrajeron matrimonio en Las Vegas en una ceremonia exprés y bastante hermética. En las imágenes reveladas por Silva se les vio solos por las calles de Estados Unidos después de la ceremonia.

Pese a que para algunos el compromiso fue muy prematuro, pues llevaban siete meses de relación a distancia, el actor afirmó que Kika Silva lo llevó a volver a creer en el amor.

“He vuelto a creer en el amor porque en un momento pensé ‘ya está bueno’, tengo tres niños de dos mujeres distintas y es difícil decir ‘voy a volver a creer en construir algo’, lo veía muy lejano, y me llegó ahora y estoy muy muy contento“, afirmó.