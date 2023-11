Al parecer ninguna de las siete presentaciones del comediante Dino Gordillo en el Festival de Viña son suficientes hoy para ser conocido, al menos así lo pensó un productor del casino Enjoy de Viña del Mar, según relató el propio humorista.

El penquista, que se encuentra celebrando sus 30 años de carrera, contó en una entrevista que hace una semana su equipo se contactó con el encargado del recinto, para reservarlo para su show de festejo; sin embargo, recibió una respuesta inesperada.

“La semana pasada un productor llamó al casino Enjoy de Viña. Y habló con el cabro que está a cargo del asunto para tomar el casino. Le dijo: ‘Queremos usar el casino para un show de celebración de los 30 años de Dino Gordillo’, y el tipo le dijo: ‘Ah, sí, pero no porque Dino Gordillo, porque él ya no existe. No, ya no existe’“, le habría respondido el sujeto al encargado de su equipo, tal como contó en Tal Cual.

De acuerdo al humorista, la respuesta la habría argumentado en que actualmente son más populares los show de stand up comedy: “El Enjoy de Viña po hueon (sic). ‘No, Dino Gordillo hace tiempo que ya no (…) ahora están los stand comedy, nada que ver ellos, son de otra generación, y esa generación ya murió’“, le habría dicho el hombre.

Tras el feroz ninguneo y pese a su molestia, Dino Gordillo insistió en usar el recinto, por lo que optó por enviarle una serie de archivos de su longeva carrera con el fin de convencerlo.

“Le mandamos todo lo que he estado haciendo, porque el otro día hice el teatro Municipal y lo llené. Se lo mandamos, vio eso, y recién nos empezó a mandar mails. ‘Ya, juntémonos’. Que falta de respeto. Yo lo hallé una falta de respeto, hueón. Qué generación hay, de verdad”, contó aún incrédulo.

Cabe recordar que la última vez que Gordillo se presentó en la Quinta Vergara fue en 2019, cuando se llevó la gaviota de oro y de plata, logrando conquistar al “monstruo” por séptima vez en su carrera.