A solo meses de la edición 2011 de la Teletón, Felipe Camiroaga, uno de los animadores insigne de la cruzada solidaria, falleció después de un trágico accidente aéreo a Juan Fernández. A modo de homenaje, el programa de televisión decidió que su niña símbolo de ese año, Isidora Guzmán, interpretara “Ángel Para Un Final” en honor al comunicador.

La emotiva presentación de la niña de 6 años diagnosticada con diplejía espástica, pero también su su actitud extrovertida, caló en los televidentes, quienes la recuerdan hasta hoy.

Fue el cariño que despertó en la audiencia la pequeña Isidora, que incluso la hizo ganar un papel en la teleserie de Mega, ‘Eres mi tesoro’ junto a la actriz María José Bello, una esforzada madre que intentaba salir adelante con su hija en discapacidad.

La teleserie terminó en 2016 y luego de eso la niña deja las pantallas, a excepción de una breve aparición en la cruzada solidaria el pasado 2021.

Ahora, con 18 años, Isidora Guzmán, se despojó de su rol de ‘niña símbolo’ de la Teletón y lo convirtió en su propio activismo en pro de la inclusión.

El presente de Isidora Guzmán

La joven, convertida en toda una activista, suele mostrar su trabajo y día a día en sus redes sociales, donde marcan gran presencia en Instagram y suele hablar también de su proyecto Encuentra tu lugar y participación en ONU Mujeres.

Pero, en la misma red Guzmán mostró que tuvo que someterse a dos operaciones con el fin de mejorar su pronóstico: “Pasé dos cirugías (…) podía caminar muy cortas distancias (entonces), me hicieron una transferencia de tendones y permitieron que tuviese un grado de flexión mínimo“, contó en conversación con BioBioChile.

“La segunda tiene relación con mis pies y con mis huesos. Mis propios pies se fueron deformando. Las órtesis que usamos son para prevenir este tipo de cosas, pero independientemente de que las uses va a suceder igual porque es parte de la evolución de alguien con displejía espástica”, contó.

Actualmente, Isidora suele movilizarse con la ayuda de un andador, lo que le permite transitar por distancias más largas. Sin embargo, detalla que igualmente debe apoyarse de otros recursos en casos excepcionales como la silla de ruedas.

Pese a que la exembajadora de Teletón inició su carrera en la actuación puede ser llamativo que se haya inclinado por la carrera de Derecho, la que cursa en la Pontificia Universidad Católica de Chile, puesto que en su aparición en 2021 del evento de la fundación mencionó sus planes para estudiar una carrera dentro de las ciencias.

Sobre su decisión de cambiar su vocación, Isidora Guzmán afirmó que se atribuyó al bullying que vivió en su infancia y a su trabajo en la plataforma Encuentra tu lugar. “El hacer la plataforma web y ver que las personas querían ser agentes inclusivos, fue lo que me hizo cambiar y decir ‘¿cómo yo quiero que este mundo se desarrolle?’, ahí me di cuenta de que yo no quería trabajar desde la individualidad”, declaró.

Encuentra tu lugar

Con el apoyo y orientación de su madre, Isidora finalmente se matriculó en la mencionada carrera, al mismo tiempo que continúa con su proyecto “Encuentra tu lugar”, una plataforma de ayuda a personas en discapacidad.

Según explica la exembajadora Teletón a BioBioChile, esta comenzó como una aplicación que mutó a una plataforma web: “Ayuda a las personas a encontrar información sobre lugares inclusivos y accesibles. Lo que hacemos es democratizar la inclusión con esta información”.

“Encuestamos a colegios, universidades, testeamos lugares, trabajamos con empresas, no solo para saber qué existen, sino que para trabajar en pro de una comunidad inclusiva”, explica Guzmán. De acuerdo a la joven, anualmente se hacen postulaciones para voluntarios que ayuden a nutrir la plataforma.

ONU Mujeres

Pero esta red no es el único logro en los últimos años de Isidora, sino que la joven también se integró a ONU Mujeres. Sobre su llegada a la organización, Guzmán relata que se originó por su amistad con Julieta Martínez, fundadora de Tremendas, puesto que fue ella quien la motivó a participar en una consulta masiva en medio de la pandemia.

“Había como 200 niñas y cuando tocó mi turno de hablar toqué el tema de la inclusión necesaria y que tenía que ser efectiva y considerada en la perspectiva de género, porque así podemos alcanzar la equidad, les llamó la atención”, por ello la invitaron a trabajar permanentemente con la organización.

De esta forma, Isidora Guzmán postuló y se convirtió en Joven Líder por los ODS de la ONU, trabajo que la mantiene activa.

La exembajadora Teletón adelantó a BioBioChile que tendrá una participación en redes sociales en el evento de este año y al mismo tiempo aseguró que espera contribuir con su trabajo y estudios a la fundación que la albergó y ayudó por tantos años.