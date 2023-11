Cecilia Bolocco reapareció en televisión este sábado con ocasión de la Teletón 2023, cruzada solidaria en la cual participa tradicionalmente desde hace años.

En su llegada, bromeó con que “me tenían encerrada hace mucho rato allá atrás, llegué como a las 3” (salió en pantalla a las 17:45 horas).

Hablando con Don Francisco (Mario Kreutzberger), quien la presentó en el escenario, comentó su preocupación por la lenta recaudación de la tarde del sábado, pero aseguró que “no vamos a decaer”.

En se sentido, destacó el compromiso de los niños y las nuevas generaciones con la causa benéfica.

“Creo que esta obra que cumple ya 45 años merece todo nuestro apoyo y nuestro eterno compromiso. Algo que me emociona mucho, Mario, (es) ver a los niños tan entusiasmados. Todos los niños felices con sus corazones de Teletón. Hay una nueva generación que ha emergido con una fuerza y con un compromiso por esta obra, que nos enorgullece tantísimo“, expresó.

Asimismo, reconoció la labor de los trabajadores de la Teletón, quienes se encargan todo el año de ayudar a los pacientes.

“No solo es lo recaudado, no solo es lo construido. No solo son los 14 centros de Teletón y los dos que vienen, sino (que) son las familia que trabajan en estos institutos. Porque el tratamiento que se le da a cada paciente que llega, es como si llegara a un hogar, a su familia. Porque nuestros niños no se atienden un día ni dos, ni una semana. El promedio de un niño que llega a Teletón: está 14 años yendo todos los días a rehabilitarse”, dijo.

“Y yo quiero pedir un fuerte y cariñoso aplauso para quienes hacen posible el milagro de la rehabilitación, que son nuestros trabajadores”, añadió.