Marlenne Valencia, esposa de Miguelito, tuvo la oportunidad de contactarse con el actor y comediante luego de que éste último ganara tal beneficio gracias a un concurso de disfraces en Tierra Brava.

La actividad constaba en representar animales presentes en la hacienda, competencia que ganó Miguelito junto a Fabio Agostini con sus disfraces de vaca.

Ambos participantes fueron llevados a una sala aparte para que pudieran recibir su premio (la llamada de algún familiar o ser querido). Miguelito fue el primero en contestar el teléfono, por lo que pudo escuchar a su esposa.

“Lo extrañamos mucho, lo está haciendo súper bien, tiene que estar contento, sea usted. Demuestre lo que puede hacer, lo que le gusta hacer. Lo extrañamos demasiado. Aquí afuera lo vamos a estar esperando todos, lo amamos“, le expresó Marlenne.

Miguelito se emocionó y respondió de inmediato: “También los amo y los extraño. Estoy tratando de dar lo mejor de mí aquí, es difícil, no lo voy a negar, pero vine con un objetivo y espero cumplirlo y nada, ojalá estar haciéndolo bien”.

Esposa de Miguelito le recordó que fuera fiel en llamada telefónica en Tierra Brava

“Estamos orgullosos de usted, estamos todos contentos por lo que hace. Sea como es, sea usted solamente y no se agobie por cosas mínimas“, le aconsejó su mujer por teléfono.

“Es difícil porque acá hay personas también como en todos lados; mala clase y mal intencionados y bueno, gracias a Dios tengo más amistades que enemistades. Son tres personas no más que me tratan de hacer la vida imposible“, le explicó el exMorandé con Compañía.

Lo que Marlenne le dijo después a Miguelito generó un ambiente de risas nerviosas y bromas: “Páselo bien, tiene que enfocarse en eso, en estar usted tranquilo, en pasarlo bien con las personas que se rodea, lo vamos a seguir viendo. ¡No me engañe! Le vamos a dejar las maletas en la puerta“.

Siguiendo la línea de lo sarcástico, el comediante le dijo que entonces le empezara desde ya a arreglar el auto. Eso sí, el actor le respondió en serio de inmediato.

“No, no, mentira, estoy bromeando. Usted sabe que yo entré con un objetivo y agradezco a la vida también; siempre le he agradecido a Dios ya a la vida porque usted es una mujer muy compresiva y sabe que si ve algo fuera de lo común…”

Ahí Marlenne lo interrumpió de golpe: “¡Ya, no me haga tanto la pata! Me huele a que algo va a pasar. Lo amamos bebé, y siga ganando”.