A inicios de esta semana, el productor de eventos, Sebastián Ramírez, renunció y dejó la casa de Gran Hermano de manera súbita por segunda vez. Anteriormente, el ex Resistiré había dejado el encierro, pero regresó en el repechaje.

Ramírez no entregó explicaciones públicas sobre su salida, además no participó en el panel del programa en horario prime. Pero la noche de este jueves el ‘hombre reality’ finalmente dejó entrever a qué se debe su renuncia.

En un video cargado a sus stories, se ve a “Tatán” recostado sobre una cama al mismo tiempo que dice: “¿Cómo están mis queridos amigos, que me quieren mucho, de mis redes sociales? Estoy viendo todos sus comentarios y me siento afortunado de que me escriban tanta mierda”.

A lo que agregó: “Lo que van a lograr, y yo creo que lo van a lograr, de hecho, es que me vaya a un retiro espiritual en Perú. Van a lograr eso”. La mención del país andino despertó las alertas de sus seguidores, puesto que en dicho lugar se graba Tierra Brava, el reality competencia de Gran Hermano de Canal 13.

Pero su mensaje no terminó ahí: “Me voy a tomar toda la ayahuasca, por culpa de ustedes. Voy a llegar mansito, en dos semanas, así que me voy a desaparecer de las redes sociales. Creo que voy a ser perdonado y juzgado”, finalizó Sebastián Ramírez.

Su desconexión por dos semanas también fue una señal recogida en las redes, puesto que el programa tiene un desfase de esta cantidad de tiempo.

BioBioChile intentó obtener declaraciones del canal respecto al posible ingreso de Ramírez al reality, pero se abstuvieron de referirse al hecho.