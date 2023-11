Este domingo Canal 13 mostró el ingreso de Nicole Block a Tierra Brava, programa que la recibió en la misma jornada con una potente prueba por equipos.

La actriz se unió al grupo liderado por Luis Mateucci, el cual terminó perdiendo la competencia.

Según se pudo ver en las imágenes del capítulo, Block debía encargarse de transportar un coco a través de una piscina y entregarlo a Alexandra Méndez (Chama). La artista logró el cometido en dos ocasiones; sin embargo, cuando estaba por comenzar el tercer recorrido colapsó.

Al borde de la piscina, evidentemente cansada, la actriz recibía los gritos e indicaciones de Chama: “Dale vuelve, regresa”, ante lo que intentaba explicarle que no podía seguir; sin embargo, igualmente hizo el esfuerzo y alcanzó a hacer una vuelta más.

No obstante, cuando aún luchaba por salir del agua, se le podía notar muy cansada. Entre tambaleos dijo a la producción detrás de cámaras: “No puedo respirar”.

Pese a que la competencia siguió, cuando Chama iba de regreso a buscar el nuevo coco, notó que Nicole Block no estaba bien, por lo que la tomó entre sus brazos. En ese momento la actriz se desmayó.

“Se va a desmayar, dice”, llamó Chama pidiendo ayuda a los médicos. Ante la mirada atónita de sus compañeros, Eva Gómez se acercó a ayudarla junto al personal de salud.

Una vez que pudo recuperarse, la actriz dijo: “Eso fue demasiado”, declaró aletargada Block cuando pudo ponerse de pie sobre la competencia. Posterior a esto fue retirada del set.

Tras parar la disputa y reorganizar los grupos, Nicole admitió la derrota: “Pensé que iba a ser más sencillo, pero no lo fue. No di la talla, lamentablemente, no me dio para más”.

Cabe recordar que el equipo rojo, “Puro fuego”, resultó perdedor y deberán pasar una semana más en la habitación “establo”. Sumado a esto, Shirley Arica fue nominada por su capitán por segunda vez consecutiva.