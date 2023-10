José Miguel Gutiérrez se hizo conocido en 2012 por ser uno de los participantes del reality de Canal 13, “Pareja Perfecta”. Gutiérrez, quien en ese momento era conocido como el “huaso”, ahora volvió a la televisión para interpretar el rol del “capataz” en la nueva apuesta televisiva del canal del angelito, “Tierra Brava”.

Su trabajo será nada menos que llevar el campo a los 16 jugadores, para instruirlos en cómo es la vida fuera de la ciudad y el arduo trabajo que conlleva.

El “capataz” conversó con BioBioChile y se refirió a lo que hizo desde que salió de “Pareja Perfecta”, cómo ha sido volver a la televisión y qué jugador o jugadora podría tener más probabilidades de ganar, según lo que han demostrado.

El “capataz”: “Estoy feliz de volver”

Corría el año 2012 y José Miguel Gutiérrez participaba en el reality de Canal 13, “Pareja Perfecta”. Pese a que no ganó y marcó algunos momentos que fueron icónicos en el programa, se alejó del mundo de la televisión.

Pero a diferencia de muchos concursantes de realities, no buscó pantalla y se dedicó a lo que le encanta: el campo y la naturaleza. Así comenzó con su complejo turístico “Vista Cordillera Codegua”, un recinto que cuenta con zona de camping, pícnic, piscinas, tinajas y más.

“Son 3 hectáreas de recinto y eso ya lleva 10 años funcionando, de hecho lo creé después de que salí del reality Pareja Perfecta. Ahí capitalicé en la parte monetaria todo lo que pude juntar y creé Vista Cordillera”, detalló Gutiérrez.

Sobre cómo llegó a Tierra Brava, comentó que anteriormente había trabajado con la misma producción, la que le comentó que necesitaban un personaje de campo.

“Me conocía la producción, fue que me llamaron, llegamos a un buen acuerdo y hoy en día esto acá, feliz, contento, dándolo todo, porque todo es nuevo para mí, este tema de las comunicaciones”, detalló.

Esta idea de volver en el papel de “capataz” lo sedujo, ya que para él no es solamente un personaje, sino que es ser José Miguel Gutiérrez “llevar el campo a los participantes, a los famosos, enseñarles cosas de la vida cotidiana, de la vida rural, eso es lo más importante”.

¿Cómo son los jugadores de Tierra Brava?

Con el correr de los capítulos, ha quedado claro que no es un papel fácil de interpretar, sobre todo por el comportamiento y personalidad de algunos de los jugadores.

“Aquí hay 16 famosos que están encerrados, por lo tanto, son 16 personalidades distintas que están acá”, indicó.

Consultado sobre quién es el más revoltoso, indicó que “yo creo que ese papel se lo doy a la Botota, pero en el buen sentido de la palabra, creo que es bueno para la talla, siempre trae alegría, de verdad que es muy choro la Botota, descomprime el ambiente”.

Sobre el más enojón, no dudo en decir Luis Mateucci. “Es corto de mecha el hombre, así que hay que llevarlo con cuidado, pero el hombre yo he tenido un par de conversaciones y ha entendido”. También se le consultó por el más simpático, título que se lo otorgó a Junior Playboy.

“El tipo es súper simpático, me coopera con todas las actividades, es querendón con los animales”, agregó el capataz.

Finalmente, en la categoría del “más porfiado”, nombró a Miguelito, ya que “cuesta mandarlo, de repente es llevado a su idea, como pulga bochinchera, es más porfiado”.

¿Quién tiene más posibilidades de ganar?

De todos los jugadores del encierro, Gutiérrez ha podido tener una impresión de cada uno de ellos, lo que le ha permitido ver sus fortalezas y debilidades, por lo que se le consultó, según lo que ha visto, quién tendría más chances de ganar.

“La Chama, de verdad que me ha sorprendido mucho, la he visto en un par de pruebas y de verdad es muy fuerte. Tiene una condición física extraordinaria y tiene un cardio extraordinario, y de mente es muy fuerte (…) si no le falla el tema mental del encierro, yo creo que puede fácilmente ganar el reality”, indicó, sin embargo, agregó que hay que ver si es que ingresa otro jugador o jugadora fuerte.

Para su futuro, una vez termine el reality, el “capataz” tiene diversos proyectos. “La filosofía mía de vida siempre ha sido tener los huevos en distintas canastas. Tener diferentes ingresos de todos lados, sobre todo cuando hay familia”, señaló.