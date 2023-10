La esperada confesión de Joselo finalmente llegó a las pantallas de Mega y lo hizo provocando el llanto de varios televidentes.

Desde hace meses que la historia de Joselo y Thiago en Como la vida misma venía sumando fanáticos, especialmente por la expectación que causaba el propio descubrimiento de la sexualidad del personaje de Max Salgado.

El rol que comenzó como el hijo mayor de Sole que solía reemplazar la figura paterna de sus hermanos, pronto se desarrolló en un personaje mucho más complejo y que logró cosechar varios seguidores por su romance con Thiago (Francisco Dañobetía).

Finalmente, después de varios meses de expectación, la revelación sobre su condición sexual fue verbalizada por Joselo a su madre en una emotiva escena que terminó provocando varias lágrimas, esto a causa del miedo que tenía el joven a la reacción de su madre y las innumerables pistas que ella no había sabido interpretar.

A través de redes sociales, los seguidores del drama se manifestaron a su estilo, algunos con memes y otros con sus historias personales que los hicieron empatizar con la historia del joven estudiante de cine.

#comolavidamisma esta escena me representa tanto, la misma historia viví el año pasado 🥹🥹 Y mi mamita igual estuvo ahí apoyándome

de verdad, fue una escena preciosa, una sinceridad a flor de pie, me recordó cuando le dije mi sexualidad a mis padres, ellos no lo comprendían del todo pero me apoyaron siempre

fue algo que removió un sentimiento de nostalgia muy dentro de mi#comolavidamisma pic.twitter.com/exJZVL7QlF

