Desde el enfrentamiento del ex participante de Gran Hermano con Victor Chanfreau, hasta la ocasión en que el animador Gonzalo Feito terminó dejando el set por la declaración de uno de sus panelistas, el programa dejó varios momentos para el recuerdo tras bajar su telón de forma indefinida.

El pasado martes se dio a conocer que Sin Filtros, al parecer, cierra la cortina definitivamente. El espacio de discusión política estuvo al aire más de un año, dejando momentos bastante polémicos.

En la última jornada fue uno de sus panelistas, Francisco Orrego, quien comunicó la decisión, sorprendiendo incluso a quienes estaban presentes en el set.

“Hoy recibí una llamada de producción y de verdad les pido disculpas si no puedo decir esto al aire, pero creo que tengo la responsabilidad de decirlo: Sin Filtros para, paramos, esa fue la noticia que se me entregó en la mañana“, expuso.

Por el espacio pasó gran cantidad de panelistas, algunos incluso convertidos actualmente en chicos reality. También hubo exceso de personajes alterados y otros que dejaron el set.

A continuación te dejamos una selección de los momentos que marcaron al espacio:

Lucas Crespo encarando a Víctor Chanfreau

Mucho antes de ingresar al reality de CHV, Gran Hermano, Crespo cosechaba seguidores en TikTok por sus posturas sobre política y la sociedad. Fue así que llegó como panelista del programa. Sin embargo, uno de los momentos más recordados del programa que salió de pantalla súbitamente este martes fue el altercado del influencer con el dirigente estudiantil Víctor Chanfeau, recordado por muchos por liderar el boicot de la PSU del 2019.

“Te cagaste en una generación completa de alumnos que se sacaron la cresta para dar una PSU, con toda la ansiedad y el nerviosismo que es aprueba ya genera (…) hay otros que iban a ser la primera generación de su familia en entrar a la universidad y a ti porque te pareció que había que boicotearla, boicoteémosla, y dos años después diste la PSU y entraste a la U“, le enrostró.

Lucas Crespo acusa en TV a Victor Chanfreau y toda su defensa fue preguntar si lo hizo solo o con otros?pic.twitter.com/I5eeGFQJgi — SalvadorSchwartzmann (@S_Schwartzmann) June 16, 2022

Cristián de la Fuente y sus privilegios

Otro que marcó un momento culmine del programa fue el actor nacional Cristián de la Fuente. En su participación en el programa, el artista fue tildado de “privilegiado”, lo que provocó su molestia y polémicas declaraciones. “Lo de los privilegios tienen que pararla. El empresario se sacó la cresta trabajando para tener lo que tiene, ¿por qué va a ser eso un privilegio?”, cuestionó Cristián y agregó: “La gente me dice ‘tú, desde tu lugar de privilegios’. Yo nací a dos cuadras de acá, siendo el hijo de la amante de mi papá, viviendo en otra casa“, aseguró.

A lo que agregó que él fue quien terminó manteniendo a su madre y que todo lo había logrado “sacándose la cresta trabajando”. Sin embargo, tan pronto como se viralizaron sus palabras, el cineasta Octavio Amaro le recordó que fueron compañeros en el colegio privado The Grange School. “Si eso no es ser privilegiado, no sé qué es”, catapultó en Twitter.

Otro tapabocas como el de Juan Sutil a @labeasanchez. Ahora es Cristian De la Fuente en Sin Filtros . Óiganlo : pic.twitter.com/fL6LaeDsef — Jorge Errázuriz 🇨🇱 (@jorgeerrazuriz) June 24, 2022

El error de Bessy Gallardo

Otro bochornoso momento que se vivió en Sin Filtros, fue el protagonizado por la ex constitucional Bessy Gallardo y Francisco Orrego sobre los estados de excepción incluidos en el borrado de la Nueva Constitución. En la ocasión, el panelista y abogado detalló que el documento solo contemplaba tres de estos derechos constitucionales: asamblea, el estado de sitio y el estado de catástrofe.

Sin embargo, Gallardo, quien en ese entonces formaba parte de los elegidos para escribir el documento, aseguró que esto era falso, pues se incluían los cuatro actuales, es decir, también estaba el de emergencia. Para intentar demostrar su punto leyó en voz alta el borrador, momento en el que se dio cuenta en vivo que Orrego tenía razón.

Alemparte siendo acusado de lobbista

Gabriel Alemparte, vicepresidente del partido Demócratas, tuvo su momento de furia en Sin Filtros luego de ser acusado de practicar el “lobby”. Fue Gustavo Lorca quien le dijo: “Trabajas en imaginacción también como lobbista”. Esta sola frase desató la furia del panelista, quien incluso dejó el estudio.

“Perdón, perdón Lorca, o te retractas, o me querello hoy día en la tarde contra ti”, le advirtió apuntándole con el dedo. “Primero, yo he trabajado siempre como abogado, escúchame, antes de que repliques boludeces”, dijo poco antes de quitarse el micrófono y salir de pantalla.

Gonzalo Feito dejando el set tras dura pelea

Otro quien decidió dejar el set para demostrar su descontento con el debate fue el mismo animador del programa, Gonzalo Feito. El conductor del espacio tuvo un encontrón con Dauno Totoro, Licenciado en Historia, y el concejal de Viña del Mar, Alejandro Aguilera, durante un diálogo sobre el Caso Convenios.

La frase del historiador lo desconcertó: “Lo que me parece importante develar es que esto ha sido una práctica bastante común a los partidos que han administrado este Estado”. “¿Entonces no hacemos nada? ¿Nos quedamos de brazos cruzados?”, le replicó, a lo que Aguilera respondió: “No es un robo a mano armada”, acto seguido, Feito dejó el estudio.