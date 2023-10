Tras revelarse en los últimos episodios del reality de CHV, Gran Hermano, que Jorge Aldoney y Skar Labra comenzaron una relación que ellos mismos denominaron “amigos con ventaja”, los acercamientos entre los concursantes no han cesado. Fue así que mientras dormían una siesta fueron sorprendidos por “Big”.

Como se pudo ver en las imágenes del último episodio emitido, tras una conversación en el living de la casa, el Mister World chileno llegó hasta la cama de Skarleth para dormir con ella. En ese instante, ocultos bajo las sábanas mientras se besaban, se escuchó por los parlantes de la casa la voz de Big.

“Jorge, Skar, recuerden dar el consentimiento a cámara, por favor“, dijo mientras todos sus compañeros de encierro escucharon.

Rápidamente, los participantes sacaron sus manos de debajo de las sábanas con su respuesta: Jorge con el pulgar arriba y Skar con el dedo hacia abajo, en signo de desaprobación.

“Para abajo, Jorge”, lo regañó la joven. “¿Qué te crees?”, le insistió mientras este último dudaba.

“Gran Hermano, no pasó nada. Jorge ahora se va a ir a su cama”, explicó la influencer para luego mostrar como el modelo se despedía con un beso.

Pese a que ambos concursantes son mayores de edad, las críticas por su relación han llovido en redes sociales y entre los televidentes debido a la diferencia de edad.

Mientras Jorge ingresó con 27 años al encierro, Skarleth entró al programa con 18 años recién cumplidos, lo que deja una diferencia de 9 años.

Aunque los primeros acercamientos de los jugadores se dieron en un contexto de amistad, luego de la visita de la ex pareja de Aldoney al encierro, este se aventuró a entablar un romance con la joven, lo que no ha caído muy bien en los seguidores de Gran Hermano.

Lo siento,pero la relación de skar y Jorge me da cosita!! Ella se ve muy xica para el #LaResistenciaLulo

#GranHermanoCHV #GranHermanoChile weon la skar y jorge parecen gargamel y putifina paren la wea por la ctm no soporto ver esta wea, me incomoda

Me dan cringe la skar y el Jorge no puedo verlos como pareja normal, es como ver al hermano mayor con la hermanita weon no se #LaResistencialulo

— 💘 (@cespinozamun98) October 17, 2023