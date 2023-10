Durante el programa de esta noche de Gran Hermano, Skarleth Labra reingresará al espacio, esto luego de abandonar el espacio por el fallecimiento de su abuela. La información fue confirmada por CHV a BioBioChile.

A través de una Instagram Storie la joven, ya había dado a conocer su decisión de retornar al programa, sin embargo, hasta ahora no se había dado a conocer la fecha exacta.

La noticia llega un día después de que tres antiguos participantes entraran a la casa en un segundo proceso de repechaje, donde Raimundo Cerda y Viviana Acevedo fueron elegidos por el público, mientras que Lucas Crespo ingresará por decisión de sus excompañeros de encierro.

“Quiero agradecer a todas las personas que me enviaron sus condolencias, cariño y apoyo, me ayudaron a amortiguar un poco el dolor y la pena que siento”, comenzó escribiendo la joven en la mencionada red social.

A lo que agregó: “También quiero decirles, que volveré al reality porque me ayuda a distraerme y también porque mi abuelita me veía siempre, me acompañó siempre y ahora la siento conmigo”, declaró.

Con el segundo reingreso de Skarleth al programa, la cantidad total de participantes vuelve a elevarse a 13. Cabe recordar que estas decisiones no han caído nada bien en los televidentes, pues la duración del reality se ha extendido más allá de lo presupuestado.