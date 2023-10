En un reciente video compartido por Gerardo del Lago (exintegrante del ya extinto reality Protagonistas de la Fama) éste se refirió al que considera el real problema de fondo en la polémica pelea entre Cony Capelli y Jennifer “Pincoya” Galvarini: la presencia de alcohol en las fiestas de Gran Hermano.

El psicólogo clínico y organizacional responsabilizó a la producción del programa de no poner ciertos límites a los concursantes en los “carretes”.

“Hoy quisiera referirme a Gran Hermano y a las problemáticas que involucran a Cony, específicamente cuando Cony toma”, partió comentando el profesional.

“Es un personaje potente en el reality, y no la estoy juzgando si es buena o mala persona, pero sí hay antecedentes de que ella estuvo involucrada en excesos“, agregó el psicólogo antes de arremeter contra el equipo de Gran Hermano.

Frente a comportamiento de Cony, psicólogo pide a Gran Hermano retirar el alcohol de las fiestas

“Mayoritariamente en las fiestas vemos que hay poco manejo de impulsos por la inteligencia emocional, irritabilidad y mucha agresividad; ira. ¿Por qué? Porque hay cosas no resueltas y con el copete suben a la palestra, entonces, he ahí mi consejo para la producción…”, lanzó el exrostro televisivo.

“Mi humilde consejo es que Cony no debería tomar. Y para ayudarla a ella también, no deberían los otros, porque siempre cuando está involucrado el copete, hay problemas; problemas donde hay muy mala comunicación, donde no hay argumentación, donde Cony no escucha sino que da por hecho lo que está pasando”, continuó Gerardo.

En la misma línea, del Lago fue enfático en un aspecto: “Por eso Gran Hermano, preocúpense de que si bien es potente (el personaje de Cony), la gente se está cansando. Ayudemos a Cony, ayudémosla, y que no tome“.