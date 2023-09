“Nos vemos en Viña, ¿no?” se les preguntó a Enzo e Ítalo Vásquez, dúo patagónico de “pop cebolla” reconocido en nuestro país, a lo que su respuesta no fue la que sus fans esperaban.

“Nos llamaron, nos invitaron y la noticia la va a dar mi hermano” dijo Ítalo, para dar pase a Enzo Vásquez quien terminó confirmando la respuesta.

“Estamos agradecidos por esa invitación. Se juntaron nuestros representantes con el equipo y la productora que está a cargo del Festival y al final, después de todas las conversaciones, porque son varios los factores que se hablan, no vamos a Viña” afirmó el cantautor.

Ante la incredulidad de los periodistas, Ítalo continuó: “Nos invitaron, conversamos, pero no llegamos a acuerdo. Estamos abiertos a si más adelante nos invitan y si es que no, bien también. Hubo conversaciones, pero no prosperó”.

Enzo Vásquez terminó diciendo que, a pesar de esta decisión, no se cierran a una nueva posibilidad en el futuro de poder asistir a Viña del Mar. “Si no se da este próximo año, quizás más adelante se pueda”, aseveró.

En la entrevista, los músicos aprovecharon de agradecer a sus fans, pues le deben su invitación al Festival de Viña a ellos.

“Hace un año o dos años comenzó una campaña en redes sociales que empezó a hacer nuestra fanaticada; nuestras chiquillas y chiquillos que nos apoyan (…) empezaron con esto: ¡Los Vásquez a Viña! Se movieron mucho… Y con Enzo dijimos ‘mira, sabes qué hermanito, siempre hemos dicho que no. Nos invitan y decimos que no. ¿Y si cambiamos un poco esta mirada?"” contó Ítalo.

De todas formas, por el momento, la determinación está hecha. Los Vásquez no se presentarán en el próximo Festival de Viña del Mar (2024).