Poco se conocía de la continuidad de Claudia Conserva en TVN después de completar su tratamiento contra el cáncer y finalmente quedar libre de la enfermedad. Y es que tras el estreno de su documental “Brava”, la presentadora no regresó a la señal que la acogió por años.

Ahora, la ex rostro del canal estatal se refirió a su despido y teorizó sobre las razones que habrían detonado su salida. Fue en su actual programa “Claudia Conversa”, de TV+, donde comentó los hechos la noche de este miércoles.

Allí mencionó que la situación no habría sido muy pensada. “A veces los programas están extraviados (…) entonces, empiezan a tomar decisiones a tontas y a locas“, reflexionó.

Claudia Conserva teorizó sobre su salida de TVN

En la misma línea, reveló que no le dieron razones claras para su despido. “Sin ir más lejos, ¿saben por qué me echaron de TVN?, porque no es la razón que me dieron, ya que no me dieron ni una. Me echaron, qué heavy lo que voy a decir… cállame, Pollo (Valdivia), porque vamos en vivo, son las consecuencias de la quimioterapia que me tienen sin filtro”, advirtió.

“Yo sospecho que en esa época había un director ejecutivo que quería que una persona X hiciera el matinal y yo por contrato tenía que hacer el matinal si es que no estaba la Karen (Doggenweiler)”, contextualizó Conserva.

Sin embargo, los lineamientos de su contrato se habrían visto obstaculizados por el cambio de Gobierno, que también implicó cambios en el canal estatal. “Hubo cambio de Gobierno, por ende cambio de ejecutivo, y este otro ejecutivo dijo ‘yo quiero a esta otra persona’“, teorizó.

Pese a ello, admitió que estas razones serían conclusiones suyas. “Estoy imaginando, porque me echaron a pito de nada (…) llegan, hacen sus movidas y una queda ahí huérfana”, cerró.