La caracterización del personaje no cayó nada bien en los televidentes, quienes no tardaron en manifestar su malestar en las redes sociales del canal.

Penelopé, es el nuevo personaje que integró a sus filas la ficción de Mega, Juego de Ilusiones, y que indignó a los televidentes de la producción.

Fue durante el capítulo de este miércoles que la actriz Sara Becker, interpretó por primera vez a la nieta de Margarita (Gaby Hernandéz).

En el episodio se le mostró como una joven oriunda de Hualpén que llega hasta Santiago en busca de trabajo, sin embargo, su vestimenta, disciplina y conservadurismo a la hora de hablar, molestó al público.

Tal como se pudo ver en las imágenes y presentación del área dramática de Mega, la joven lleva el cabello perfectamente trenzado, una blusa de color verde, además de un vestido de lana y un crucifijo de madera en un collar.

Sumado a esto, el personaje de Juego de Ilusiones, es bastante devota e integrante del coro de la iglesia a la que asiste. Fueron precisamente estas características las que molestaron a los televidentes, pues lo tomaron como una forma de estereotipar a las personas del sur del país.

“¿Por qué ese afán de estereotipar a la gente sureña de esa forma tan simplona y folclórica? Acá en el sur tenemos estilo y gracia para vestirnos y expresarnos”, escribió una seguidora de la cuenta detrás de la novela en Instagram.

No obstante, como este, hay varios comentarios más: “La gente del sur no nos vestimos así. Siempre lo mismo”; “¿Por qué siempre a las del Sur nos muestran con trencitas?“; “La gente de la zona sur no es así“; “En serio la caracterizaron así? Si no son los tiempos de la Carmela poh!! Las sureñas ya no usan trenzas, al menos no de esa manera, mal ahí”, criticaron.

Hasta el momento, ni la actriz ni el canal se han referido a las críticas de los televidentes en redes sociales.