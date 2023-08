De la popularidad del programa de CHV, Gran Hermano, no quedan dudas, pues semana a semana los televidentes se manifiestan a través de redes sociales y las votaciones de eliminación, las que han dejado claro que la mayoría se abanderó con los integrantes de la “Familia Lulo” como han sido denominados por el público.

Raimundo Cerda, Constanza Capelli y Jennifer ‘Pincoya’ Galvarini, además de la mascota de la casa, Bigotes, son los “Lulos” como han sido denominados por los televidentes debido a la palabra que suele utilizar la oriunda de Chiloé para referirse a sus amigos.

Sin embargo, el grupo ha creado su propia jerga dentro del encierro, la que han adoptado paulatinamente los demás concursantes y seguidores del programa, quienes usan los modismos de la “Familia Lulo” tanto en memes como en su vida diaria.

Uno de los modismos más utilizados por la “Familia Lulo” es el “Agú” que, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española (RAE), consiste en una “onomatopeya con que se acaricia y estimula a los niños para que empiecen a hablar“.

Sin embargo, dentro de la casa del Gran Hermano, los integrantes la usan como una forma de confirmar una frase o acción. Un ejemplo es una reciente conversación entre la los “Lulos” donde Raimundo pregunta a sus compañeras: “¿Cierto?”, a lo que ellas responden “Cierto”, acto seguido consulta: “¿Agú?”; “Agú”, le responden al unísono provocando las risas.

Otro concepto que se le ha escuchado decir a la oriunda de Chiloé en varias ocasiones es la palabra “tentenvilú”, la cual tiene su origen en la leyenda de la mitología chilota donde el Caicaivilú representa a una perversa serpiente que buscaba exterminar a los habitantes del archipiélago.

En paralelo estaba el Tentenvilú, una serpiente del bien y que salva a los chilotes. No obstante, los “lulos” usan el concepto para referirse a una relación sexual.

Pese a que en Chile este concepto es popularmente conocido como un envoltorio con forma cilíndrica, lo cierto es que también es un denominativo para una persona que es alta y delgada, acepción que sería más similar a la que utiliza ‘Pincoya’ para referirse con cariño a sus amigos.

coni: me contai una historia y me voy a dormir, ya poo no quiero seguir tomando esas weas

lulo: ahhh ahora cuando no esté yo como lo vas hacer me vas a llamar por teléfono lulo cuéntame una historia

NDKSLSL LAS AMO ✨❤️‍🩹#TheLulosShow pic.twitter.com/3Lb1hcnofB

— 🩰 (𝓵𝓾𝓵𝓸'𝓼 𝓿𝓮𝓻𝓼𝓲𝓸𝓷) (@bystrawberrypie) August 23, 2023