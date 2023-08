Hace poco más de un mes, a las pocas semanas del estreno del reality Gran Hermano, las concursantes Trini Cerda y Coni Capelli, vivieron el quiebre de su amistad luego de una serie de malentendidos que detonaron la eliminación de la azafata del espacio.

La situación se dio durante la fiesta semanal que se realiza en el programa de CHV cuando la bailarina se enfrentó al actor, Ariel Wuth, luego de que este se burlara de su amiga Trinidad. El conflicto escaló y rápidamente los amigos del participante se fueron en contra de Capelli.

Sin embargo, en un hecho que catapultó su amistad, Trini se desentendió del pleito con la bailarina, en lugar de apoyarla: “Respecto al conflicto que pasó anoche, la verdad yo… me abstraigo totalmente”.

CUANDO ALGUIEN TE HABLE DE SER MAL AMIGO, TRAIDOR Y PENCA, MUÉSTRALE ESTE VIDEO: Trini "Respecto al conflicto que pasó anoche, la verdad, yo me abstraigo totalmente" #GranHermanoCHV pic.twitter.com/QfxZWDREo5 — Alee (@SoyAleeOrtiz) July 14, 2023

Esta frase y reacción de la asistente de vuelo marcó a los televidentes, quienes desde ese día se pusieron como objetivo eliminar a la participante, lo que se concretó hace dos semanas.

Tras su regreso a “la vida real”, Trinidad ha participado en varias entrevistas donde ha sido consultada por su paso por el reality, además de poder ver las imágenes del mismo.

Fue así que llegó al web show Qué onda con Ro?, donde le consultaron por este conflicto. “¿Te diste cuenta de que la Coni te defendía mientras tú la pelabas?”, le preguntaron.

“Sí, me di cuenta de eso, me siento mal con esto”, admitió Trini sobre el problema con Coni en Gran Hermano. “No lo había visto”, se excusó.

“Me da pena, me doy cuenta, hago un mea culpa. Era imposible (que supiera), yo estaba encerrada en la pieza muchas veces (…) la Coni dijo algo super lindo en mi defensa y yo estaba acostada, no lo escuché”, explicó.

A lo que añadió: “Después, cuando me decía ‘yo te defendí’, ya nos estábamos peleando, no me hacía sentido porque yo decía ‘¿De qué? ¿Cuándo?’, porque yo no escuché estas escenas”, aclaró.

“Obvio que me siento mal. Me siento mal de haberme abstraído también, cuando debí haber dicho ‘si tengo una opinión, eso no se dice’“, reflexionó.