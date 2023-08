Varias discusiones y entreveros se vivieron en el pasado capítulo de Gran Hermano, una en particular llamó la atención de los seguidores del programa, el protagonista fue Jorge Aldoney.

La situación, que fue catalogada como ‘absurda’ por los televidentes, inició luego que parte del grupo ganara una prueba que consistía en lanzarse desnudos a la piscina, en apoyo a Jennifer Galvarini (Pincoya). Quienes la siguieron fueron Constanza, Raimundo, Lucas, Francisca y Rubén.

El premio fue un aumento del premio final, que subió a 30 millones, además de tres cajetillas de cigarros y un asado para todo el grupo.

Hasta ahí todo estaba bien, sin embargo, el actual Mister Chile se molestó porque Jennifer repartió los cigarros entre quienes la habían apoyado durante el juego, dejando fuera a Alessia.

Tras saber esto, Jorge fue hasta el patio de la casa e increpó al grupo por no haberle dado parte del premio a la líder de la semana.

En ese instante quien le respondió fue Capelli, quien le indicó que “no entendía su actitud”, teniendo en cuenta que tanto él como Alessia no habían participado de la prueba.

Ante esto Aldoney replicó: “Si te lo hicieran a ti (Constanza), también te defendería”.

Pero la exbailarina de ballet aseveró: “Me han hecho huevadas (sic) peores y tú te has quedado callado, así que no vengas a hacerte el justiciero de nada”.

La situación sorprendió a quienes seguían el programa a esa hora. Muchos aseguraron que, en el fondo, se trató de una estrategia de Jorge para que, al final del día, la líder semanal lo salvara de la placa de eliminación de Gran Hermano.

No obstante, también precisaron que aquella discusión había ocurrido antes de las nominaciones en el encierro.

Lo cierto es que, el final del capítulo, Alessia dejó fuera del grupo de eliminación al modelo.

Revisa algunas reacciones a continuación.

Coni: Me han hecho weas peores y tu te hay quedao callado asi que no vengas a hacerte el justiciero de nada #GranHermanoCHV pic.twitter.com/lkdlVbwP61

Jorge se enojo porque no le dieron cigarros a alessia (no participó)

Jorge qlo haciéndose el justiciero con una wea estupida! Si los cigarros se le repartieron a los que se tiraron desnudos y fuman! Los demás que se queden callados no más csm! 😡😡😡 tienen un asado por NO HACER NADA y reclaman!!! #GranHermanoCHV pic.twitter.com/gUI0iQk477

Cuando la Pincoya pidió el favor todos se quedaron callados y para pedir cigarros del premio . Ahí se enoja Jorge . Lo bueno que Lucas no fuma quizás fue por eso que jorge fue a reclamar para que esos cigarros sean de Alessia #GranGermanoChile #GranGermanoCHV

es tan hipócrita jorge reclamando por unos cigarros q no son suyos y no dijo absolutamente nada cuando humillaron a la coni que supuestamente la conocía de afuera, está de patio este ridículo de jorge #GranHermanoChile #GranHermanoCHV pic.twitter.com/4cqDHCOclJ

Jorge no movió el coolo cuando Pincoya pidió ayuda para su prueba y después saltó porque ella no le convidó cigarros a Lalessa, ya que su única posibilidad de seguir en la casa una semana más es que esta última lo salve. Como el peeco.

Wn ojalá el asado hubiera sido para los que se tiraron nomás.. me hubiera encantado que que Jorge no tocara nada de nada y a demás de eso se pone a reclamar por los cigarros???? JORGE ME TENÍ HARTA WNNN#GranGermanoChile #GranGermanoCHV #GranHermano pic.twitter.com/qL9BOdt1rY

— Renata María (@renatamichea) August 11, 2023