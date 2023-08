El pasado miércoles quedó definida la nueva placa de eliminación de Gran Hermano Chile, esta dejó a Constanza Capelli, Jennifer Galvarini, Jorge Aldoney y Trinidad Cerda como nominados.

En este contexto, según detalló Página 7, Trinidad tuvo un acercamiento con Alessia Traverso durante la jornada. La joven de Concón es líder de la semana y salvará a uno de la placa.

En este sentido, la auxiliar de vuelo realizó varios descargos durante la emisión, en los cuales mostraba tranquilidad respecto al próximo proceso en el reality show de Chilevisión.

“No me quiero quedar en una casa que está dividida, con mala onda, necesito que cambie esto o yo voy a estar afectada todos los días”, indicó a Lucas Crespo.

“O son ellas, o soy yo, pero no más esta mala onda. El Seba (Ramírez) me dijo lo mismo la otra vez. O soy yo, o es ella, pero no quiero más. Me cansé también”, agregó.

Trinidad en Gran Hermano

Más tarde incluso tuvo una breve conversación con Alessia, a quien dijo que se tomara su voto con tranquilidad.

“Tú tranquila mañana, escucha a tu corazón, tranquila. Con calma. Tú sabes a lo que me refiero mi amor, escucha a tu corazón, creemos en Dios y Dios es más grande”, expuso en la oportunidad.

Hay que señalar que la última eliminada del espacio fue Viviana Acevedo, quien llegó el martes pasado a Chile.

El arribo de la profesora de Educación Física a nuestro país fue en total silencia y sin presencia de seguidores.

La joven también estuvo en el programa estelar de Chilevisión, donde dejó dos votos legados a Jennifer (Pincoya).