El programa infantil Cachureos que debutó en 1981 se transformó en un ícono de la televisión chilena. Sin embargo, desde su término, el espacio siguió con gran éxito a través de sus canciones que acompañaron a varias generaciones.

Tal como mencionó Marcelo Hernández, el creador del espacio, “tengo un público cautivo que no ve televisión, pero está en los jardines y todas las tías que crecieron con Cachureos les enseñan las canciones a los niños”, mencionó a Radio Bío Bío.

De esta forma, gracias al apoyo del productor Hugo Manzi, quien le ayudó en la convocatoria de un grupo de artistas nacionales que quisieron rendir un homenaje al programa infantil.

Más tarde, el esfuerzo se hizo realidad con el disco Cachureos Feat, que recopila y reversiona viejos clásicos.

En ese sentido, Marcelo aclaró que las canciones aún traspasan generaciones. “Yo he grabado cientos de canciones con Cachureos, hacer diez más no hacen ningún problema. Así podemos darle la posibilidad a otros artistas. Muchos de ellos eran niños cuando estaba con el programa y ahora son artistas famosos”, dijo a La Cuarta.

Es más, el fruto del trabajo ya se puede escuchar, pues hay un adelanto que grabaron junto a la banda nacional Sinergia.

Por ello, una de las canciones que grabó el tío Marcelo es “El Zancudo Draculón”, entre otros himnos infantiles. Por ejemplo, “Congelado” es interpretada por Tommy Rey y “A mover el Pollo” es cantada por José Alfredo Fuentes. Además, la banda nacional Lucybell, también participará en el disco.

“La idea es que ellos la hagan como les gustaría, con su sonido. Nosotros solamente ponemos la canción y algunas frases, pero es el alma del artista al que se le da más importancia”, reveló el histórico animador.

Finalmente, el Hernández sostuvo que el secreto de su éxito, residió en su particular método para escribir canciones. “Siempre busqué la música que estaba de moda y las mezclaba con algunas otras canciones infantiles muy famosas. Cuando viajaba a grabar fuera del país, me dejaba los últimos dos días para meterme en las disquerías. Entonces, llegaba con una maleta llena de discos y escuchaba muchas canciones. Iba sacando las que a mí me tincaban que podían pegar”, expresó al diario.