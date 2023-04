Cachureos revive sus grandes hits con artistas nacionales: "Es un proyecto de hace más de 15 años"

En una nueva edición del Expreso PM nos acompaña en el estudio el gran Marcelo Hernández para comentarnos del más reciente lanzamiento de Cachureos junto a Tommy Rey con una nueva versión de “Congelado”.

Se trata de un proyecto que culminará con el lanzamiento de un álbum con los grandes éxitos del programa televisivo y junto a grandes voces nacionales como Lucybell, José Alfredo Fuentes, Kanelo y Natalino.

Todos los detalles en la entrevista completa en Bio Bio TV.

“Es un proyecto que tenía hace mas de 15 años y siempre quise grabar esta canción con Tommy Rey pero el sello no los dejaba hasta que un día me encuentro con Hugo Manzi, el director de Natalino y me comentó que quería grabar algo conmigo para Cachureos”, expresó.

Y añadió: “Es un disco de duetos con los grandes éxitos de cachureos con grandes artistas nacionales. Al final de los 10 temas vamos a sacar el disco completito y el próximo que viene es Muévame el Pollo junto a José Alfredo Fuentes el próximo mes. En los conciertos no se si podremos llevar a todos estos viejos amigos míos a cantar”.

“Se ha producido un fenómeno tan especial, yo empecé el año 1981 con Cachureos hasta el 2008 que salimos de vida artística. No estamos hace más de 15 años en la televisión pero van miles de personas a nuestros shows porqué las canciones fueron de tan éxito. Muchas de ellas se cantan en el colegio y los jardines y lo niños se saben el Congelado”, complementó.

E insistió: “Tengo un público cautivo que no ve televisión pero está en los jardines y todas las tías que crecieron con Cachureos les enseñan las canciones a los niños”.

Revisa la entrevista completa en Bio Bio TV.