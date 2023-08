A comienzos de diciembre del año pasado, el periodista Fernando Solabarrieta fue desvinculado de ESPN, donde se despeñaba como animador de F90. En ese entonces el canal se excusó en “reajustes económicos” y sacó de pantalla el programa.

Tiempo antes de su salida de la señal, el comunicador sufrió un accidente automovilístico donde se volcó en La Ligua, región de Valparaíso. Desde ese momento, las apariciones públicas de Solabarrieta disminuyeron gradualmente, sin embargo, ahora el periodista retornará a la televisión.

Así lo anunció en conversación con Página 7, donde contó que formara parte de la señal CDO para la cobertura de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023.

“Ha sido bonito este retorno, pero viene con todo lo que conlleva un regreso a la pantalla, con mucha responsabilidad”, afirmó al mencionado medio. “Yo tenía muchas ganas de hacer los Juegos Panamericanos desde una plataforma, porque se trata de mi sexta cobertura, y son como esas medallitas que te vas colgando, y no quería quedarme fuera considerando que va a ser en Chile“, agregó.

Sobre su retorno a las pantallas, el periodista aseguró que su familia tuvo un importante rol tras su decisión: “Mi familia ha sido clave, mi mujer, mis hijos, mis padres y mis hermanos. Todos han sido muy apoyadores, y es muy valioso para mí en esta etapa”.

Sumado a esto, afirmó que estos nueve meses fuera del ojo público fue su primer “descanso” tras más de tres décadas de carrera ininterrumpida.

“Si bien era algo que no buscaba, este tiempo lejos de la televisión me permitió, después de 30 años, tener un pequeño descanso. Me hizo bien, además que hace bien tener momentos de ocio. Es bueno, es necesario y lo he vivido ahora. Ha estado bueno, y lo pude pasar bien”, cerró.