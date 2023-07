Este domingo, “Gran Hermano” tuvo una nueva jornada de eliminación. En la placa de nominados, Constanza, Jennifer y Francisco se sometieron al escrutinio del público, siendo este último el escogido para abandonar la casa-estudio.

Desde la semana pasada, cuando se conoció que los integrantes de la “Familia Lulo” quedaban a un paso de la salida del reality show, esta jornada de eliminación se convirtió en una de las más comentadas en lo que va de encierro.

Skarleth, quien en un principio era una de las nominadas, fue rescatada por Vivi, quien esta semana fue la “líder” del clan recluido en Argentina.

El público, por su parte, salvó este domingo a Jennifer, quien reaccionó entre gritos y sonrisas al escuchar su nombre desde Chile.

Finamente, fue Francisco quien fue el elegido para abandonar el programa.

“Ahora voy a contar mis historias sola”, lamentó entre lágrimas “Pincoya” al escuchar la decisión del público. Constanza, por su parte, prometió que la amistad continuaría afuera. “Me da mucha pena quedarme sin ti”, le dijo mientras lo abraza en la despedida final.

Durante el fin de semana, en la previa de la jornada decisiva, los ánimos estuvieron lejos de calmarse al interior de la casa-estudio.

“Si me voy, no me voy a despedir de ninguno de estos huevones”, aclaró Constanza, antes de la jornada de este domingo, tras sus constantes desencuentros con Sebastián y Trinidad.

Este lunes, en un nuevo capítulo de “Gran Hermano”, Francisco comparecerá ante las cámaras en su primera entrevista en televisión abierta tras la eliminación. El capítulo está programado para las 22:30 horas, justo después del noticiero central de la estación privada.