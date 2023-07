El cómico entregó la cifra real que gastó para proyectar la cara del humorista de 68 años en el centro de New York.

La escalada de dimes y diretes entre Fabrizio Copano y Checho Hirane sumó un nuevo capítulo. Desde que el comediante de 34 años se radicó en Estados Unidos, siguió mandando recados al ahora conductor radial. Por lo mismo, hay un largo historial de acusaciones mutuas que salpican a los rostros.

Todo partió cuando según Hirane, el menor de los hermanos Copano, lo invitó a un late show, desde entonces, acusó que quería “matar su imagen pública” por su apoyo a la dictadura militar de Augusto Pinochet.

Es por ello, que después de la proyección del rostro de Checho Hirane, en Times Square, uno de los lugares más céntricos del mundo, el round suma y sigue.

“La verdad es que no (pensé nunca en llegar a Times Square), así que sólo agradecerle (a Copano) la posibilidad de estar en Times Square. No tengo otras palabras que agradecerle porque me está haciendo famoso internacionalmente”, sostuvo Hirane a Las Últimas Noticias.

“Está obsesionado con matarme (figuradamente). Él y su hermano siempre han hecho sketchs donde me han matado varias veces”, recalcó al periódico.

La cifra que pagó Fabrizio Copano

Mientras desde la vereda de Fabrizio, el artista comentó recientemente en el podcast “Escápate de tu casa”, que constantemente Hirane lo intenta ningunear.

“Él afirmó haber actuado en muchos más escenarios que yo, incluso llegó a describirme como un ser humano repelente… ¡Esas exageraciones son increíbles! Además, habló de mi hermano y de mí como si fuéramos personas malévolas… ¡Y ni siquiera nos conoce personalmente este señor!”, mencionó Copano.

Ahora bien, ante la pregunta de un seguidor sobre el valor de proyectar la imagen de Hirane, el cómico reconoció que al contrario de lo que uno podría pensar, el costo fue realmente barato.

En total, Copano desembolsó $40 dólares o cerca de 33 mil pesos chilenos, para proyectar la imagen de Hirane en pleno New York. Según detalló en sus redes, lo hizo a través de una aplicación llamada PixelStar, que sirve para cargar un video de 15 segundos.

Así, las personas que desembolsen $40 dólares, pueden proyectar el contenido que deseen en una pantalla dispuesta de forma estratégica en Times Square.